Hiába a jó előjelek, egyre nagyobb bajban a magyar válogatott – és a szövetségi kapitánya

Essen még szó a Dárdai fivérekről is. Az alig 19 esztendős Bence behívásával a legkisebb Dárdai is debütálhat címeres mezben, viszont Sallaihoz hasonlóan ő is kisebb sérüléssel bajlódik, így az ő csütörtöki játéka sem valószínű. Mivel több poszton is bevethető, a hiánya érzékenyen érintheti a variációs lehetőségeinket. Eközben a 23 éves Márton – aki a tavaly márciusi debütálása óta nagyon fontos játékosává vált a magyar válogatottnak – folyamatosan 90 perceket játszik a német másodosztályban gyengélkedő Hertha BSC-ben. A harmadik Dárdai, Palkó ezúttal nem kapott meghívót Marco Rossitól.