Mi történik itt!? – lassan alig lesz ép emberünk, sorban esnek ki a játékosok a válogatottból

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kénytelen volt újabb hírt kiadni a Törökország ellen készülő magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatban. Azután, hogy a debreceni Hegyi Krisztián izomsérülés miatt már el is hagyta a csapatot, kiderült, a törököknél légióskodó Sallai Roland és a németeknél játszó Dárdai Bence is kisebb izomproblémával küzd, és emiatt a társaktól külön edzett az elutazás előtti szerdai, utolsó felkészülés alkalmával.

A csütörtöki Törökország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti utolsó tréningen Sallai Roland és Dárdai Bence kisebb izomprobléma miatt külön edzett a csapattól. #csakegyutt #magyarok #TURHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 19, 2025

Arról egyelőre nincs információ, hogy mennyire súlyos a két játékos sérülése, mindenesetre

az együttes egyik vezérének számító, és a török futballistákat jól ismerő Sallai kiválása óriási veszteség lenne a mieink számára.

A legkisebb Dárdai pedig most debütálhat címeres mezben, aki ráadásul több poszton is bevethető, így az ő kiesése is érzékenyen érintheti a variációs lehetőségeinket.

Ahogy azt a Mandiner is megírta, az angol másodosztályú West Bromwich Albionban Callum Styles sérülés miatt már el sem utazott Telkibe, a 29 éves Osváth Attila és a 31 esztendős Vécsei Bálint személyében helyette két paksi futballistát hívott be a szövetségi kapitány.

A magyar labdarúgó-válogatott Törökország ellen készülő játékoskerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nemzetek Ligája, A/B-Liga, osztályozó

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország