Fontos hírt jelentett be Rossi: a magyar válogatott egyik kulcsembere nem játszik a törökök ellen

Szalai Attila nagy örömmel beszélt visszatéréséről a válogatottba és egyben Törökországba.

„Nehéz időszakon vagyok túl, de a kemény munka mindig megtérül. Hálás vagyok a kapitánynak, hogy bízik bennem és újra a csapathoz, ehhez a családhoz tartozhatok. A futball gyorsan változik, így természetes, hogy kilenc hónap után van változás a válogatottnál is. Mindig jönnek ügyesebb, erősebb és gyorsabb játékosok. Az viszont nem változott, hogy segítjük egymást a pályán és azon kívül is, és hogy jó eredményt akarunk elérni – mondta a 27 éves védő, aki télen a Standard Liege-hez került kölcsönbe, amelynél újra rendszeresen játéklehetőséghez jut. – Jó visszatérni Isztambulba is, mert a Fenerbahcéban töltött időszakom után ez egy különleges város nekem. Mindig öröm itt lenni, ahogy most is.”

Szalai felidézte az akkor alig 16 éves Arda Güler első edzését a Fenerbahce felnőttcsapatánál. Szerinte mindent elmond róla, hogy jelenleg már a Real Madrid játékosa, aki nemcsak tehetséges, hanem sokat is dolgozik. Mosolyogva megjegyezte, azt azért nem bánja, hogy a támadó eltiltás miatt nem léphet pályára az első felvonáson.

A csütörtöki találkozó – magyar idő szerint – 18 órakor kezdődik a szlovák Ivan Kruzliak sípjelére. A visszavágót vasárnap a Puskás Arénában rendezik.

