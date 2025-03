Inter-, Juve- és Real-játékos is Budapestre jön – veszedelmes támadók várnak a magyar válogatottra

A török válogatottat 2023 szeptembere óta az olasz nemzeti együttessel játékosként Európa-bajnoki döntős, az AS Roma színeiben a 2000–2001-es idényben Serie A-t nyerő Vincenzo Montella irányítja, aki korábban többek között a Fiorentina (2012–2015, 2019), a Milan (2016–2017) és a Sevilla (2017–2018) vezetőedzőjeként is dolgozott (a Milannal 2016-ban Olasz Szuperkupát nyert). Az 50 éves tréner vezetésével a törökök a tavalyi Eb-n Georgiát (3–1) és Csehországot (2–1) is legyőzték a csoportkörben, így a portugáloktól elszenvedett sima, 3–0-s vereség ellenére bejutottak az egyenes kieséses szakaszba. Montella csapata a nyolcaddöntőben Ausztriát is felülmúlta (2–1), a negyeddöntőben azonban – 1–0-s előnyről – kikapott Hollandiától (1–2), így nem sikerült megismételnie a 2008-as bravúrját, amikor az elődöntőig menetelt.

A törökök a nemzetközi szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján a 28. helyen állnak, két pozícióval megelőzve a magyarokat (30.).

Játékoskeretük összértékét a Transfermarkt piaci portál több mint 346 millió euróra becsüli, mindeközben a magyar válogatottét „csupán” 174,55 millióra.

Törökország két legértékesebb játékosa a Juventus 19 éves szélsője, Kenan Yildiz és a Real Madrid húszesztendős támadója, a mieink elleni csütörtöki meccset sárga lapos eltiltás miatt biztosan kihagyó Arda Güler 45-45 millió euróval, míg csapatkapitánya, az Intert erősítő Hakan Calhanoglu – aki eddigi 95 fellépésével a válogatott szereplési örökrangsor hatodik helyén áll – 40 millió eurót ér. A Benficában futballozó Orkun Kökcü értékét 28, Kerem Aktürkogluét 25 millió euróra becsülik (utóbbi játékos kapcsán megjegyzendő, hogy a Galatasaray tavaly nyáron az ő helyére szerződtette Sallai Rolandot).

A török válogatott legnagyobb sztárjainak teljesítménye ebben az évadban:

Kenan Yildiz (Juventus): 41 mérkőzés (2742 játékperc), 6 gól, 4 gólpassz

41 mérkőzés (2742 játékperc), 6 gól, 4 gólpassz Arda Güler (Real Madrid): 30 mérkőzés (1088 játékperc), 3 gól, 5 gólpassz

30 mérkőzés (1088 játékperc), 3 gól, 5 gólpassz Hakan Calhanoglu (Inter): 32 mérkőzés (1983 játékperc), 9 gól, 4 gólpassz

32 mérkőzés (1983 játékperc), 9 gól, 4 gólpassz Kerem Aktürkoglu (Benfica): 45 mérkőzés (2886 játékperc), 14 gól, 11 gólpassz

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE MAGYARORSZÁG ELLEN

Törökországról nagyon jól tudjuk, hogy kitűnő csapata van. Ugyan a Nemzetek Ligája B-ligájában szerepelt tavaly, de játékosai nagy része az európai topligákban játszik, akik pedig nem, azok a török bajnokság topcsapataiban, a Galatasarayban vagy a Fenerbahcéban. A középpályán és a támadóharmadban is életveszélyesek, a támadóik nagyon gyorsak, a középpályásaik pedig rendkívül technikásak, de a védelmük is nagyon stabil. A csapatuk piaci értéke háromszorosa a miénknek (a Transfermarkt adatai szerint „csak” kétszerese – a szerk.), így nagyon komoly feladat vár ránk ellenük, ráadásul az isztambuli mérkőzésen biztosan pokoli hangulatra kell számítanunk, így fejben erre külön is fel kell készülnünk

– jellemezte az ellenfelet Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetéskor.

A magyar és a török csapat legutóbb tavaly ilyenkor, 2024 márciusában játszott egymással, amikor a mieink Szoboszlai Dominik tizenegyesével idehaza 1–0-s győzelmet arattak felkészülési mérkőzésen (videó alább!). Ezt megelőzően 2020 őszén a Nemzetek Ligájában találkoztak a felek, akkor a magyar válogatott idegenben 1–0-ra nyert Szoboszlai emlékezetes szabadrúgásgóljával, itthon pedig 2–0-ra győzött Sigér Dávid és Varga Kevin találatával. A törökök legutóbb 2007 szeptemberében, Európa-bajnoki selejtezőn tudták megverni a magyar együttest (3–0), azóta négy győzelem és egy döntetlen a mieink mérlege az egymás elleni meccseken.

Reméljük, a jó sorozatunk most sem szakad majd meg Törökország ellen…

A KÉT CSAPAT TAVALY MÁRCIUSI MECCSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT

ELSŐ MÉRKŐZÉS

Március 20., csütörtök

18.00: Törökország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)



VISSZAVÁGÓ

Március 23., vasárnap

18.00: MAGYARORSZÁG–Törökország (Tv: M4 Sport)

FOTÓ: JAVIER SORIANO / AFP