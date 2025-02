Dárdai Bence megható üzenetet írt, miután Magyarországot választotta

A 19 éves középpályás vasárnap Instagram oldalán megható bejegyzést tett közzé, melyben köszönetet mondott a német szövetségnek és egykori edzőinek. Megemlítette, hogy bár Németországban született és nőtt fel, a szíve Magyarországért dobog.

„Mint azt bizonyára észrevettétek, alapos megfontolás után, a testvéreimhez hasonlóan én is arra a döntésre jutottam, hogy a jövőben a magyar válogatottban játszom. Németországban születtem, ott is nőttem fel, a DFB utánpótlásában pallérozódtam. Nagyon hálás vagyok ezért, mindig is az leszek. Szeretném megköszönni az összes edzőnek és tisztviselőnek, akik megadták nekem korábban a lehetőséget, amit a korosztályos csapatoknál kaptam” – olvasható Bence posztjában.

Minden sportszerű hálám ellenére a gyökereim Magyarországon vannak, a szívem és a családom szíve is Magyarországért dobog, és nagyon boldog vagyok, hogy a magyar válogatottban szerepelhetek. Már nagyon várom, hogy találkozzunk a Puskás Arénában”

– írta a fiatal tehetség.

Nyitókép: MLSZ/Facebook