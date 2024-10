Gazdag Dániel is megszólalt Szalai Ádám visszatéréséről

Remélhetőleg Szalai Ádám érkezése tényleg segíteni fog ezen, – valószínűleg így gondolja ezt a jelenlegi csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is, aki reagált is elődje érkezésére. Most pedig megtette ezt a Philadelphia Unionban kirobbanó formában játszó Gazdag Dániel is a Nemzeti Sportnak adott interjúban. A válogatott támadó úgy érzi, még hozzá kell szokniuk, hogy egykori játékostársuk, Szalai Ádám új szerepkörben dolgozik együtt velük.

„Nem tagadom, különös volt az első egy-két edzésen más színű szerelésben látni Ádámot.

Örülünk, hogy visszatért közénk, hiszen két éve még velünk futballozott. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre lesz. Annak idején csapatkapitányként is hatalmas szerepe volt a közösség életében a pályán és azon kívül is.

Bemutatkoznia persze nem kellett senkinek, az elmúlt tíz-tizenöt esztendő meghatározó alakja volt a válogatottnál.” – fogalmazott mosolyogva Gazdag.