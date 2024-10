Szoboszlai máris reagált Szalai Ádám kinevezésére!

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Laczkó Zsolt távozását követően Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya lett a nemzeti csapat új pályaedzője. Szalai már hétfőn munkába áll Telkiben, ahol a válogatott összetartása kezdődik. A váltásra azután került sor, hogy Laczkó elfogadta a Kispest vezetőedzői pozícióját. A pletykák már kedden elkezdtek terjedni, miszerint Marco Rossi új segítője Szalai lesz, ám a hivatalos bejelentés csütörtökig váratott magára – írta meg a Magyar Nemzet.

Marco Rossi szövetségi kapitány kiemelte, hogy olyan szakembert keresett, aki mind szakmailag, mind emberileg illik a válogatott közegébe, és Szalai ebben a tekintetben is tökéletes választás.

Azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez

– mondta Rossi.

Szalai és Rossi kapcsolata különlegesnek mondható, hiszen a 86-szoros válogatott támadó játékosként is Rossi meghosszabbított keze volt a pályán. Így várhatóan az új szerepkörben is olajozottan fog működni az együttműködésük. Szalai kinevezését nemcsak a szakmai stáb, hanem a játékosok is örömmel fogadták. Szoboszlai Dominik, a válogatott jelenlegi csapatkapitánya is üzent Szalainak, egy „szívvel fejezve ki” támogatását Szalai közösségi média bejegyzése alatt, amelyben a volt csatár kifejtette, mekkora megtiszteltetés számára, hogy a válogatott szakmai stábjának tagja lehet.

Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben

– írta Szalai. Az új pályaedző már hétfőn csatlakozik a válogatott munkájához Telkiben.

Eközben Szoboszlai Dominik is aktív maradt a közösségi médiában, a hétvégi Liverpool-meccs után is posztolt, amelyen nem kezdett Arne Slot irányítása alatt. „Nagyszerű módja a hét befejezésének” – írta bejegyzésében a válogatott kapitánya, hozzátéve, hogy nem aggódik a helyzete miatt.

