Hivatalos: visszatér Marco Rossi Dzsudzsákot váltó csapatkapitánya

Nyitókép: mlsz.hu

Egy régi-új arccal is találkozhatnak a magyar labdarúgó-válogatott tagjai az október 7-én kezdődő összetartáson. Nemzeti együttesünk korábbi csapatkapitánya először vesz részt a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette szakmai stáb munkájában. Ugyanis Szalai Ádám lett a válogatott új pályaedzője. A 36 éves volt csatár a Budapest Honvéd vezetőedzői posztját ellátó Laczkó Zsolt helyét veszi át a stábban és Rossi első számú jelöltje volt a posztra.

„Mindenképpen olyan pályaedzőt szerettem volna, aki szakmailag és emberileg is illik a válogatottba. Ádám esetében egyikhez sem fér kétség, hiszen hatalmas nemzetközi rutinnal bír a labdarúgás sportszakmai részét tekintve, miközben azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez” – nyilatkozta a kapitány az új stábtagról az mlsz.hu-nak.

Szalai Ádám visszatér a válogatotthoz! A hétfőn kezdődő összetartástól kezdve az előző csapatkapitány látja el a pályaedzői feladatokat Marco Rossi stábjában. https://t.co/m1uQ0XTDyR #csakegyutt #magyarok — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 3, 2024

A 86-szoros válogatott volt futballista Dzsudzsák Balázs után lett a válogatott csapatkapitánya, és Rossi válogatotthoz érkezését követően már játékosként is az olasz szakember meghosszabbított keze volt a pályán, így nem meglepő, hogy a kapitány Szalait választotta, a szakmai együttműködésük pedig minden bizonnyal az első pillanattól kezdve olajozottan fog működni.

„Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben”

– mondta röviden Szalai Ádám, aki válogatottól a 2022. szeptember 26-i, Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést követően vonult vissza, pályafutását 2023 júniusában fejezte be. A búcsú nem volt túl szép. A 86-szoros magyar válogatott játékos tavaly januárban bontott szerződést az FC Basellel – amelyben 2022. február óta 24 meccsen hat gólt szerzett és egy gólpasszt adott –, azóta nem volt csapata. A szakítás előzménye, hogy október közepén a klubnál megtiltották Szalainak, hogy részt vegyen a svájci bajnokságban szereplő együttes edzésein, aztán viszont a bázeli polgári bíróság november közepén úgy döntött, hogy a támadó a továbbiakban is edzhet a csapattal. Tulajdonképpen már tavaly januárban tudta a támadó, hogy ennyi volt, de nyárig várt a bejelentéssel.