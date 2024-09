Messi megajándékozta az őt a góllövőlistán megelőző Gazdag Dánielt (VIDEÓ)

Legutóbb pedig épp két hete találkoztak, Philadelphia Union és az Inter Miami újabb mérkőzésén, amelyet ezúttal is Messiék nyertek, 3-1-re. Gazdag Dániel a Magyar Nemzetnek így idézte fel a találkozást: „Amikor tavaly először játszottunk egymás ellen, megöleltük egymást, de a mezét akkor már másnak ígérte oda, most viszont sikerült kapnom tőle egyet. Ha nem is azt, amit a meccsen viselt, de az egyik cseremezét igen. A meccs után az öltözőfolyosón váltottunk néhány szót, akkor kértem el a mezét, ő meg később kiküldött egyet aláírva nekem az egyik csapattaggal. Gyerekkorom óta Barcelona-drukker vagyok, nagy becsben fogom tartani.

A játék hevében hajlamos elfelejteni az ember, hogy Messi az ellenfél, de előtte és utána azért belegondolok, hogy a valaha volt egyik legnagyobb futballistával egy pályán lehettem. Ez a mez örökre emlékeztet majd erre az érzésre.”