Messi is csak a hátát nézi Gazdag Dánielnek Amerikában

Nyitókép: Omar Vega/Getty Images

Az MLS-ben szereplő Philadelphia Union magyar válogatott támadója, Gazdag Dániel duplázott a DC United ellen 4-0-ra megnyert mérkőzésen és ezzel már 17 gólos a bajnokságban és (Luis Suárezzel, Denis Bouangával és Christian Arangóval) holtversenyben a góllövőlista második helyén áll – többek közt a 14 gólos Lionel Messit is megelőzve. A magyarok légiósoknak egyébként kifejezetten jól ment ezen a héten, hiszen Gazdag mellett Szoboszlai Dominik is gólt szerzett a Milan ellen a BL-ben, és betalált Dárdai Palkó is.