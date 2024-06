A Marco Rossinak gólokkal üzenő Gazdag Dániel a Mandinernek: Kicsit meglepett, de ő az edző

Amikor megérkeztünk Debrecenbe egy nappal korábban, láttuk, mennyi ember várt bennünket, mennyire szeretnek minket itt is. És az sem mellékes, hogy sok ember nem jutott még el a nemzeti stadionba, itt viszont nekik is megadatott, hogy élőben lássák a válogatottat. Nekik is hatalmas élmény volt, pláne úgy, ahogy sikerült a mérkőzés. Azt gondolom, boldoggá tudtuk tenni őket.

A válogatottban 25 mérkőzésen 4 gólnál tart, ám néha nem túl komfortos szerepkörben kell bizonyítania. Ezúttal nem a vonal mellett, a szélen játszott, nem a kapunak háttal kapta a labdákat. Ön is jól érezte magát, hogy szabadabban mozoghatott, visszaléphetett a labdáért?

Igen, ízlett, hogy sokszor játékban voltam. A találkozó előtt szó is volt erről az edzőkkel, mondták, hogy nyugodtan lépjek vissza, érjek többet labdába, mint az előző meccseken. A feladat az volt, hogy kérjem el a védőktől, passzolgassunk, tartsuk meg. Néha be is indultam a védők mögé, volt egy-két veszélyes támadásunk a jobb oldalon a második félidőben, amikor a pályán voltam. Persze könnyebb 3-0-s vezetésnél beszállni, de jól éreztem magam.