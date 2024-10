Böde Dániel visszatérhet a válogatottba?

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs

Elsőre talán őrültségnek tűnhet, hogy a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi egy 37 éves játékossal oldaná meg a gondjait, de azért, ha jobban átgondoljuk, nem annyira bizarr ötlet Böde Dániel meghívása. A hét elejétől az MLSZ telki edzőközpontjában készül a nemzeti csapat a Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Sérülés miatt egyre több játékos kénytelen lemondani a válogatottat, akik meg ott vannak, azok közül vannak, akik kevés lehetőséget kapnak a klubcsapatukban. Ilyen például Ádám Martin is. A görög Aszterasz Tripolisz csatára alig játszik a bajnokságban. Jelenleg Varga Barnabás az első számú kilences a válogatottban, ha azonban ég a ház, vagy a Fradi csatára elfárad, akkor Ádám jön csereként. Ám rajta nagyon látszik, hogy nincs formában.

Azonban a Paks rutinos csatár 37 éves kora ellenére jó formában van.

Böde gólt fejelt a hétvégi fordulóban a Fradi ellen, a bajnokcsapat védői nem tudták tartani, s minden sorozatot figyelembe véve a vasárnapi volt az ötödik találata az idényben. Szóval, nem ördögtől való a gondolat, hogy megint meghívják a válogatottba, amelyben legutóbb jó rég, 2018 novemberében szerepelt. Ám most nem kizárt, hogy Ádám Martin visszaeső formája miatt ismét szükség lenne rá a nemzeti csapatban.

A paksi támadót még a nyári Európa-bajnokság előtt kérdezték a válogatottságról, ahol elmondta, hogy ha hívják, akár mankóval is a szövetségi kapitány rendelkezésére állna.

„Én soha nem mondanám le a válogatottságot. Ha két mankóval kellene menni, akkor is mennék, a hazádért játszani a legnagyobb megtiszteltetés szerintem”

– nyilatkozta Böde Dániel.

A Magyar Nemzet összeszedte, mi szólna a paksi csatár újbóli meghívása mellett. A lap szerint Macheda szerződtetésével Ádám Martin sajnos a kispadra szorulhat görög klubcsapatában, a Tripoliszban, azaz ha Rossi tartja magát az elveihez, idővel a válogatottból is kimaradhat. Böde és Ádám hasonló alkatú futballista: előbbi 190, utóbbi 191 centiméteres, a testsúlyuk is hasonló. Mindketten elsősorban a testi erejüknek köszönhetően érvényesülnek.

No, de vajon melyikük a jobb futballista?

Nyilván Ádám Martin mellett szól, hogy ő még csak 29 éves, Böde viszont már 37. A Tripolisz csatára leegyszerűsítve egy jó idénynek köszönhetően lett válogatott és nemzetközileg is jegyzett labdarúgó, amikor a 2021–22-es évadban 31 találattal gólkirály lett a Paksban. Bödének azért több jó éve is volt… Igaz, az NB I nem a nemzetközi porond, de Böde éppen a Fradi ellen bizonyította, hogy még most is zavarba tudja hozni akár az Európa-ligában szereplő védőket is. Bödével persze nem lehet és nem is kell hosszú távon számolni, de egy-két meccsen, amikor elkélne a segítség, akkor jól jöhet. Hamarosan kiderül, Rossi is így gondolja-e.