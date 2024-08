A károgóknak üzenem: lehet az olimpikonok után csinálni!

Rasovszky Kristóf aranyérmes nyílt vízi úzónk – aki friss házas és az élsport mellett még egyetemre is jár – pedig arról beszélt egy interjúban, hogy azt vallja az embernek mindig arra van ideje, amire akarja, hogy legyen. „Igyekszem magamra és a feleségemre is időt szánni. Odafigyelünk arra, hogy minél több alkalmat ragadjunk meg arra, hogy kettesben legyünk, közös programokat szervezzünk, kimenjünk a szabadba a két kutyánkkal. Számomra a szeretteimmel töltött minőségi idő jelenti a töltekezést” – húzta alá az olimpikon.

De a fülembe cseng Halász Bence nyilatkozata is, aki a születésnapját „ezüstözte”, és boldogan közölte, hogy neki a második hely most mindennél többet ér. S bár azt mondta, hogy egy kis időre most megpihen, de a következő mondatában már a 2025-ös VB-t emlegette, ahova határozott céllal megy:

aranyat akar hazahozni.

S még nem szóltam Hámori Lucáról, a bátor bokszolóról, aki botrányok közepette lépett ringbe azzal az algériai versenyzővel, aki előtte 46 másodperc alatt kiütötte olasz kihívóját. Imane Helif azóta több hölgyet is elkalapált, és joggal haragította magára a világ józanabb gondolkodású felét: egy biológiai férfi igenis férfi marad, mind az izomzatát, mind az erejét tekintve. Remélhetőleg az elmúlt napokban történtek 2028-ban, Los Angelesben nem fognak megismétlődni.

Egy ellenkező eset csak tovább csorbítaná az olimpia eszményét és üzenetét, valamint semmibe venné a nők jogait,

akiket alapvetően nemcsak a ringben, hanem a mindennapokban is megilletnek az egyenlő esélyek.