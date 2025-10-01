Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Párizs tüntetés sztrájk tüntető Franciaország szakszervezetek miniszterelnök

Kezdődik a hadd el hadd Franciaországban: egymillió elégedetlenkedőt várnak a tüntetésre

2025. október 01. 20:57

Egy cél vezérli a tüntetőket.

2025. október 01. 20:57
null

Két héttel az első országos megmozdulás után a francia szakszervezetek csütörtökre ismét országos tiltakozónapot hirdetnek a költségvetési megszorítások ellen és az igazságosabb adópolitikáért.

A hatóságok előzetes becslései szerint a részvétel csökkenni fog: a szeptember 18-i több mint félmillióhoz képest 300-350 ezer tüntetőre számítanak mintegy 250 tüntetési helyszínen. A belügyminisztérium erre abból következtet, hogy a munkabeszüntetésekben harminc százalékkal kevesebben jelezték részvételüket csütörtökre a két héttel ezelőtti sztrájkokhoz képest.

A legnagyobb szakszervezet, a CGT szerint azonban a résztvevők száma elérheti az egymilliót, hasonlóan a két héttel ezelőtti tiltakozáshoz.

Párizsban, ahol rendőrségi források szerint 20 és 40 ezer közötti lesz a tüntetők száma, a tiltakozók menete délután 2 órakor indul a Nemzetgyűlés irányába.

A szakszervezetek szeptember 18-i első tiltakozónapján a hatóságok szerint legalább félmillióan, a szervezők szerint több mint egymillióan vonultak az utcákra mintegy négyszáz településen.

A fő cél

A megmozdulás fő célja volt nyomást gyakorolni a szeptember 9-én kinevezett új miniszterelnök, Sébatien Lecornu jövőbeni költségvetési döntéseire. A szakszervezetek eredetileg azért hirdettek országos megmozdulást, hogy

tiltakozzanak a még az előző kormányfő, Francois Bayrou által a nyáron bejelentett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terv ellen,

amelyet egyelőre az új miniszterelnök – aki még mindig nem alakított kormányt – sem vetett el.

A párizsi tömegközlekedésben csütörtökön nem várhatók fennakadások, a légiközlekedési szektorban 75 sztrájkot hirdettek, és „késésekre kell számítani, de korlátozott hatással” – közölte a közlekedési minisztérium, amely kiemelte, hogy „a párizsi repülőtereken nem várható jelentős fennakadás”.

Az iskolákban a sztrájkolók aránya várhatóan szintén alacsonyabb lesz, mint szeptember 18-án, a szakszervezetek szerint a tanárok 10 százaléka nem fogja megtartani az óráit, szemben a szeptemberi 18-i 17,5 százalékkal.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. október 01. 21:45
A lippsik tudják a választ minden bajra: "MEGSZORÍTÁS!!!" Ez kell. Ez kell ott, NyugatRomániában is. Bokros csomagot nektek! Meg IMF-hitelt egy helytartói kormánnyal! Nálunk is bejött, a lippsik annak idején elégedetten csettintettek. Ez nálatok is működni fog! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 01. 21:37
Előbb Emánüelt kellene rács mögé dugni. Vagy legalább a szép Brigitta keverne le neki naponta egy büdös nagy taslit.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 01. 21:13
Ez picha.... Ha majd Ukiland belep a Punióba... Lesz itt Gironde, Vendée...💩🤣😱💩🤣😱
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2025. október 01. 21:08
Most egy újabb homokos, Sébatien Lecornu liberális szemét lett a kormányfő.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!