Kezdődik a hadd el hadd Franciaországban: egymillió elégedetlenkedőt várnak a tüntetésre

Két héttel az első országos megmozdulás után a francia szakszervezetek csütörtökre ismét országos tiltakozónapot hirdetnek a költségvetési megszorítások ellen és az igazságosabb adópolitikáért.

A hatóságok előzetes becslései szerint a részvétel csökkenni fog: a szeptember 18-i több mint félmillióhoz képest 300-350 ezer tüntetőre számítanak mintegy 250 tüntetési helyszínen. A belügyminisztérium erre abból következtet, hogy a munkabeszüntetésekben harminc százalékkal kevesebben jelezték részvételüket csütörtökre a két héttel ezelőtti sztrájkokhoz képest.

A legnagyobb szakszervezet, a CGT szerint azonban a résztvevők száma elérheti az egymilliót, hasonlóan a két héttel ezelőtti tiltakozáshoz.

Párizsban, ahol rendőrségi források szerint 20 és 40 ezer közötti lesz a tüntetők száma, a tiltakozók menete délután 2 órakor indul a Nemzetgyűlés irányába.

A szakszervezetek szeptember 18-i első tiltakozónapján a hatóságok szerint legalább félmillióan, a szervezők szerint több mint egymillióan vonultak az utcákra mintegy négyszáz településen.