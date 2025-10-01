Ft
10. 01.
szerda
séta Párizs migráció bevándorló Franciaország migráns riporter bevándorlás Bohár Dániel

Megvalósult a sokszínűség Párizsban: a riporter több bevándorlóval találkozott, mint franciával (VIDEÓ)

2025. október 01. 18:52

Egy másik felvételen pedig azt láthatjuk, hogy egy migráns hátterű úriember egy bevásárlókocsin süti a kukoricát.

2025. október 01. 18:52
null

Bohár Dániel az elmúlt időszakban Párizsban tartózkodott.

A riporter több elképesztő élményéről is beszámolt a Facebook-oldalán. Az egyik felvételen például azt mutatta be, hogy egy szemmel láthatóan migráns hátterű úriember bevásárlókocsin süti a kukoricát.

Korábban Bohár Dániel arról is megosztott egy videót, hogy egy sétája alkalmával több bevándorlóval találkozott, mint franciával.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

A másik felvételt pedig itt tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

Partikula
2025. október 01. 20:00
Semmi újdonság. Párizs már 1992-ben elesett. Franciaország akkor még nem.
Skulo
2025. október 01. 19:56
Ez mãr 20 ève is így volt. Üzleti úton voltam Pàrizsban.A dèlelőtti tàrgyalãs után egyedül bóklàsztam a városban gyalog,metróval.Óràkon át nem làttam európai arcot,mígnem egyszer csak jött szembe egy csinos szèp,európai nő. Köszöntem:Kezitcsókolom! Vãlasz:Jó napot kívãnok!
canadian-deplorable
2025. október 01. 19:47
Vajon az afrikaiak is szeretik a sanzont és harmonikát?
SzaboGeza
2025. október 01. 19:30
Ezt MEGSZÁLLÁSNAK hívják, vagy LAKOSSÁGCSERÉNEK, nem sokszínűségnek!!!!:)))
