Megvalósult a sokszínűség Párizsban: a riporter több bevándorlóval találkozott, mint franciával (VIDEÓ)

Ez már nem jobboldali összeesküvés-elmélet: elkezdték csábítani a migránsokat Ukrajnába
Dmitro Kuleba nyíltan kimondta, meg kell nyitni az országot a bevándorlók előtt.
Egy másik felvételen pedig azt láthatjuk, hogy egy migráns hátterű úriember egy bevásárlókocsin süti a kukoricát.
Bohár Dániel az elmúlt időszakban Párizsban tartózkodott.
A riporter több elképesztő élményéről is beszámolt a Facebook-oldalán. Az egyik felvételen például azt mutatta be, hogy egy szemmel láthatóan migráns hátterű úriember bevásárlókocsin süti a kukoricát.
Korábban Bohár Dániel arról is megosztott egy videót, hogy egy sétája alkalmával több bevándorlóval találkozott, mint franciával.
Ezt is ajánljuk a témában
Dmitro Kuleba nyíltan kimondta, meg kell nyitni az országot a bevándorlók előtt.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***
A másik felvételt pedig itt tekintheti meg:
Nyitókép: Facebook