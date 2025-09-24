Ft
09. 24.
szerda
Háború Ukrajnában Németország Lengyelország migráció Ukrajna bevándorló migráns gyermek Dmitro Kuleba bevándorlás

Ez már nem jobboldali összeesküvés-elmélet: elkezdték csábítani a migránsokat Ukrajnába

2025. szeptember 24. 11:31

Dmitro Kuleba nyíltan kimondta, meg kell nyitni az országot a bevándorlók előtt.

2025. szeptember 24. 11:31
null

Ukrajnának valószínűleg meg kell nyitnia határait az ázsiai migránsok előtt, mivel az aktív népesség nagy része külföldre költözött. Ezt a feltételezést Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere fogalmazta meg, derült ki az Unian cikkéből.

Szerinte a háború miatt történő kivándorlás „az embereknek jó”, de „az államnak rossz”.

„Minél több ember hagyja el az országot, annál rosszabb az ország számára. Ráadásul nagyon sok idős, nem produktív ember marad nálunk, és rendkívül nehéz lesz emelni a nyugdíjkorhatárt. Mert a fiatalok tüntetésekre járnak, a nagymamák és nagypapák pedig választásokra. Ezért olyan politikusokat fognak választani, akik nem emelik a nyugdíjkorhatárt” – magyarázta az exminiszter.

Ugyanakkor, hangsúlyozta, csak azokra kell számítani, „akiknek szükségük van erre az országra, és akik készek újjáépíteni azt”, és ilyen emberek mindig lesznek, bár kisebbségben vannak.

Kuleba szerint azonban „semmi jó nem várható a népesség tekintetében”, mivel Ukrajnában „inaktív a dinamika”, amely már a háború előtt is „a legrosszabb volt Európában”.

Ezért elképzelhető, hogy meg kell nyitnunk az országot a migránsok előtt.

Banglades, Nepál, India, a Fülöp-szigetek és Vietnám például remek lehetőséget kínál. Nehéz idők várnak ránk. De nyugodt vagyok, mert látom, hogy az országban elegendő számú olyan ember van, akinek szüksége van rá” – tette hozzá.

Demográfiai helyzet Ukrajnában

Az Unian korábban is beszámolt róla,

a Nagy-Britanniában, Németországban, Hollandiában és Írországban dolgozó menekültek már nem akarnak visszatérni Ukrajnába.

Ezt a véleményt Andrij Hajduckij, közgazdász, pénzügyi szakértő és migrációs politikai szakértő fogalmazta meg. Szerinte, amint a hadiállapot megszűnik, elsőként a szomszédos országokból – Lengyelországból, Csehországból, Magyarországról és Moldovából – fognak az ukránok visszatérni.

Azt is közölték, hogy idén 62 ezerrel kevesebb elsős van az ukrán iskolákban, mint tavaly.

Szerhij Babak, a Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke szerint ennek okai nyilvánvalóak: a születési ráta csökkenése és a gyermekek tömeges elvándorlása a teljes körű orosz invázió kezdetén.

Mint Vaszil Voszkobojnik, a Migrációs Politikai Hivatal vezetője megjegyezte, a fiatal ukránok többsége nem fog visszatérni külföldről. „Kivel maradnak a lányok Ukrajnában, ha itt nem lesz elég fiú? Elmennek Európába. És az, hogy most a lányok itt tanulnak, nem garantálja, hogy a jövőben itt akarnak majd dolgozni – mondta.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

