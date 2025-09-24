Ukrajnának valószínűleg meg kell nyitnia határait az ázsiai migránsok előtt, mivel az aktív népesség nagy része külföldre költözött. Ezt a feltételezést Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere fogalmazta meg, derült ki az Unian cikkéből.

Szerinte a háború miatt történő kivándorlás „az embereknek jó”, de „az államnak rossz”.

„Minél több ember hagyja el az országot, annál rosszabb az ország számára. Ráadásul nagyon sok idős, nem produktív ember marad nálunk, és rendkívül nehéz lesz emelni a nyugdíjkorhatárt. Mert a fiatalok tüntetésekre járnak, a nagymamák és nagypapák pedig választásokra. Ezért olyan politikusokat fognak választani, akik nem emelik a nyugdíjkorhatárt” – magyarázta az exminiszter.

Ugyanakkor, hangsúlyozta, csak azokra kell számítani, „akiknek szükségük van erre az országra, és akik készek újjáépíteni azt”, és ilyen emberek mindig lesznek, bár kisebbségben vannak.

Kuleba szerint azonban „semmi jó nem várható a népesség tekintetében”, mivel Ukrajnában „inaktív a dinamika”, amely már a háború előtt is „a legrosszabb volt Európában”.