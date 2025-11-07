Putyin első embere megfejtette, miért csúsznak a béketárgyalások: provokációt emlegetett

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Kijev késlekedése és az európai országok provokációja miatt csúsznak a béketárgyalások – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A tisztviselő Steve Witkoff amerikai különmegbízott szavaira reagált, aki szerint diplomáciai úton kell rendezni a konfliktust.

Peszkov szerint Ukrajna passzív a témában, emellett a nyugati államok az ellenségeskedés pártján állnak.

A szóvivő kijelentette, hogy Moszkva és Kijev között nem lehet bizalmas kapcsolatokról beszélni.