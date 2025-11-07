Ft
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Putyin első embere megfejtette, miért csúsznak a béketárgyalások: provokációt emlegetett

Putyin első embere megfejtette, miért csúsznak a béketárgyalások: provokációt emlegetett

2025. november 07. 14:58

A Kreml szóvivője többek között Kijevet tette felelőssé.

2025. november 07. 14:58
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Kijev késlekedése és az európai országok provokációja miatt csúsznak a béketárgyalások – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A tisztviselő Steve Witkoff amerikai különmegbízott szavaira reagált, aki szerint diplomáciai úton kell rendezni a konfliktust.

Peszkov szerint Ukrajna passzív a témában, emellett a nyugati államok az ellenségeskedés pártján állnak.

A szóvivő kijelentette, hogy Moszkva és Kijev között nem lehet bizalmas kapcsolatokról beszélni.

Nyitókép forrása: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

 

