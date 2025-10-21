Döbbenetes: tornádó söpört végig Párizs mellett

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A „hirtelen és ritka intenzitású viharnak” halálos áldozata is van.
Hétfőn tornádó söpört végig a Párizstól északra fekvő kerületeken, amely három építési darut döntött le, egy ember halálát okozta, és négy másikat válságos állapotban hagyott hátra – számolt be róla a Guardian a helyi hatóságokra hivatkozva.
A Párizstól mintegy 20 kilométerre északkeletre fekvő Ermont városában volt a legnagyobb a pusztítás a hirtelen kialakult tornádó miatt, amely körülbelül tíz kerületben okozott károkat. Guirec Le Bras regionális ügyész elmondta, hogy
a természeti katasztrófa során egy 23 éves építőmunkás életét vesztette egy építkezésen, és további tíz ember megsérült, közülük négyen válságos állapotban vannak.
A helyi hatóságok hozzátették, hogy a darukon kívül lakóházak is megrongálódtak.
Laurent Nuñez belügyminiszter az X platformon azt írta, hogy „hirtelen és ritka intenzitású viharról” volt szó, továbbá kiemelte:
„Figyelemmel kísérem a helyzetet, és támogatásomról biztosítom a helyi vezetőket, a mentésben részt vevőket és az érintett lakosokat. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek.”
A közösségi médiában megosztott videókon három daru látható, amint néhány másodpercen belül egymás után dőlnek össze. Az egyik daru egy klinikára zuhant (szerencsére nem történt sérülés), egy másik pedig egy lakóépületre. A hatóságok közlése szerint tűzoltók, rendőrök és mentőegységek tucatjai dolgoztak a helyszínen.
Nyitókép: a helyzet a tornádó után. Forrás: Facebook