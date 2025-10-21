Döbbenetes: tornádó söpört végig Párizs mellett

Hétfőn tornádó söpört végig a Párizstól északra fekvő kerületeken, amely három építési darut döntött le, egy ember halálát okozta, és négy másikat válságos állapotban hagyott hátra – számolt be róla a Guardian a helyi hatóságokra hivatkozva.

A Párizstól mintegy 20 kilométerre északkeletre fekvő Ermont városában volt a legnagyobb a pusztítás a hirtelen kialakult tornádó miatt, amely körülbelül tíz kerületben okozott károkat. Guirec Le Bras regionális ügyész elmondta, hogy

a természeti katasztrófa során egy 23 éves építőmunkás életét vesztette egy építkezésen, és további tíz ember megsérült, közülük négyen válságos állapotban vannak.

A helyi hatóságok hozzátették, hogy a darukon kívül lakóházak is megrongálódtak.

Laurent Nuñez belügyminiszter az X platformon azt írta, hogy „hirtelen és ritka intenzitású viharról” volt szó, továbbá kiemelte: