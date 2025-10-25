Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Párizs migráció Franciaország Schilling Árpád

Terjedelmes bejegyzésben fejtette meg Schilling Árpád: ezért jobb Franciaországban élni, mint Magyarországon

2025. október 25. 15:40

Azt is megtudtuk, hogy 12 éves fiuk osztálytársainak többsége muszlim arab.

2025. október 25. 15:40
Schilling Árpád

„Nemes Jeles László Veiszer Alindának adott interjújában pár napja azt mondta, hogy a magyarországi antiszemitizmus kiskutya a franciaországihoz képest, ahol szerinte polgárháborús a hangulat és nem lehet a Holokausztot tanítani az iskolákban a muszlim diákok miatt, akiknek a szülei levágják a tanárok fejét. A politikai iszlám előretöréséről beszélt, ami majd elhozza a nyugati világ alkonyát” – így kezdi bejegyzését Schilling Árpád rendező a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy hét éve él Franciaországban, és ezalatt „valamennyire megismertem a francia vidéket és a fővárost, az egészségügyi és iskolarendszert, az adminisztrációt és a politikai klímát. Párizs külvárosában bevándorlóként a világ legkülönbözőbb bevándorlói közösségei között töltjük mindennapjainkat”.

Akárcsak Orbán, Marine Le Pen is abból építi politikai karrierjét, hogy a bevándorlókkal riogat.

Ezt is ajánljuk a témában

„Csak hogy míg Magyarországon legfeljebb a kormány által bevásárolt ázsiai munkások jelentik a bevándorlást, addig Franciaországban az évszázados gyarmatosítás adja az alapot” – tette hozzá.

„Mindezzel együtt Franciaországban Magyarországgal ellentétben elképzelhetetlen, hogy a kormánypárt egy zsidó nagytőkés arcát és nevét használja politikai kampánycélra azzal, hogy terroristákat akar szabadítani a franciák nyakába. Az is elképzelhetetlen, hogy egy kormánypárti politikus ugyanennek a zsidó embernek a nevét egy levágott disznó hátára nyírja, majd barátaival röhögve pózol fölötte, mondván, hogy most ő volt a soros” – fűzte hozzá Schilling.

A rendező azt is kiemelte, hogy

 12 éves fiuk osztálytársainak többsége muszlim arab. 

„Szüleik, nagyszüleik, dédszüleik hajdanán Marokkóban, Algériában vagy Tunéziában születtek, a hajdani gyarmatok területén. Közülük kerülnek ki a gyermekünk barátai.”

Schilling Árpád azt is kiemelte, hogy „a politikai iszlám létezik, és léteznek szélsőséges terrorista sejtek, és vannak merényletek is, és ártatlan áldozatok.

 A zsidóság számtalan helyen nem érzi magát biztonságban,

és ez nem csak a muszlimok, de minden nem zsidó felelőssége is. De bizony muszlim arabok is élnek rettegésben szerte a világban, gondoljunk csak a rohingjákra, akiknek száműzött arabok voltak az ősei, és akik 1982 óta üldözöttek Burmában, mai nevén Myanmarban, és akiknek ma már Bangladesben, a világ legnagyobb gettójában kell szenvedniük, embertelen körülmények között. Körülbelül egymillió emberről van szó, akiket azért üldöztek és gyilkoltak, mert muszlimnak születtek” – írja a rendező.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. október 25. 17:45
Így már értem, hogy miért szereti Franciaországot! Lassan kötelezővé teszik a nők számára a csador viselését. Alig várja már a szerencsétlen, hogy lefüggönyözhesse a Sárosdi Lillát.
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
2025. október 25. 17:38
Gratulálok, hogy jól érzed magad új hazádban Franciaországban és reménykedem abban, hogy már soha többé nem is fogsz visszatérni Magyarországba. Csupán egy kérésem volna, hogy ha már így alakult, többé ne velünk foglalkozz és nyilatkozz meg kommentelj ide, és lehetőleg örökre felejts el minket. Hilddel ez mindnyájunknak, neked is és nekünk is így lenne jó és korrekt!
Válasz erre
1
0
NeMá
2025. október 25. 17:37
Fszikám! Hány darabot rendeztél a Franciáknak? Miért nem halunk arrol, hogy melyik színházban, több ezer ember elött mutatják a műveidet? Ha itthon árúfeltöltő lennél úgyan ílyen elégedett lennél :)
Válasz erre
0
0
nnjohn
2025. október 25. 17:37
Ha ott él, akkor mijafasznak írogat ide, egy magyarországi magyar nyelvű médiumba?? Írogasson egy franciába, franciául-- vagy magyarul -.. maximum elküldik a pichába... És bizonygassa ott, hogy milyen kibebaxott qrva jó élni ott....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!