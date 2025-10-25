Terjedelmes bejegyzésben fejtette meg Schilling Árpád: ezért jobb Franciaországban élni, mint Magyarországon

„Mindezzel együtt Franciaországban Magyarországgal ellentétben elképzelhetetlen, hogy a kormánypárt egy zsidó nagytőkés arcát és nevét használja politikai kampánycélra azzal, hogy terroristákat akar szabadítani a franciák nyakába. Az is elképzelhetetlen, hogy egy kormánypárti politikus ugyanennek a zsidó embernek a nevét egy levágott disznó hátára nyírja, majd barátaival röhögve pózol fölötte, mondván, hogy most ő volt a soros” – fűzte hozzá Schilling.

A rendező azt is kiemelte, hogy

12 éves fiuk osztálytársainak többsége muszlim arab.

„Szüleik, nagyszüleik, dédszüleik hajdanán Marokkóban, Algériában vagy Tunéziában születtek, a hajdani gyarmatok területén. Közülük kerülnek ki a gyermekünk barátai.”

Schilling Árpád azt is kiemelte, hogy „a politikai iszlám létezik, és léteznek szélsőséges terrorista sejtek, és vannak merényletek is, és ártatlan áldozatok.