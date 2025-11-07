Hiába az elnöki pozíció, Zelenszkij pártja jócskán lemaradna az ellenfele mögött
Egy szeptemberi közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij politikai mozgalma óriási előnyre tett szert Volodimir Zelenszkij pártjával szemben.
Zaluzsnijt az elnök állította félre, most erőteljesen kritizálja az ukrán stratégiát.
Az elmúlt hetekben újra a figyelem középpontjába került Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, aki hosszú hallgatás után ismét megszólalt a nyilvánosság előtt.
Fellépése nem véletlen: sokan úgy vélik, időzítése politikai üzenetet hordoz.
Zaluzsnij neve a háború kezdetén vált országosan ismertté, amikor az ukrán hadseregnek sikerült megállítania az orosz előrenyomulást, sőt több fronton visszavonulásra is kényszerítette az agresszort.
Ezzel az ország egyik legnépszerűbb alakjává vált, és sokak szemében a jövő lehetséges politikai vezetőjeként tűnt fel.
Amikor azonban népszerűsége túlzottan megnőtt, Volodimir Zelenszkij elnök Londonba küldte nagykövetként – diplomáciai „parkolópályára” – írja a Kárpáti Igaz Szó.
Bár Zaluzsnij soha nem jelentette ki nyíltan, hogy politikai ambíciói lennének, elemzők szerint csak a megfelelő pillanatot várja.
Az elmúlt hetekben több interjúban és elemzésben is megszólalt, ami sokak szerint már egyfajta előkészítése lehet egy későbbi politikai szerepvállalásnak.
Legutóbbi írásában, az Ukrajinszka Pravda hasábjain, a külpolitikai és stratégiai hibákra hívta fel a figyelmet: bírálta, hogy Ukrajna túlságosan bízott a budapesti memorandum ígéreteiben, és alábecsülte az orosz fenyegetést.
Érdekes módon ezzel nem konfrontálódott közvetlenül Zelenszkij elnökkel, inkább annak narratíváját vette át, de józanabb, katonailag megalapozott alternatívát kínált.
A tábornok szerint Ukrajna vakon hitt a nemzetközi biztonsági garanciákban, holott valójában csak saját erejére támaszkodhat.
Retorikájában gyakran visszaköszönnek az erős hadseregre és a patriotizmusra építő jelszavak, ám ezeket pragmatikusabb formában fogalmazza meg, mint a politikai vezetés.
Nem titkoltan a hadsereg és a nemzeti érzelmű tábor támogatására épít, ami veszélyes kihívást jelenthet a kijevi hatalmi elit számára.
Sokan figyelmeztetnek: Valerij Zaluzsnij londoni nagyköveti kinevezése aligha véletlen, hiszen Nagy-Britannia jelentős befolyással bír az ukrán politikai színtéren.
Egy esetleges belpolitikai válság esetén a tábornok személye stabilitást, sőt alternatívát is jelenthetne.
Bár hivatalosan még tagadja, hogy indulna egy jövőbeli választáson, egyre többen látják benne a háború utáni Ukrajna lehetséges vezetőjét.
Az viszont már most biztos: Zaluzsnij megszólalásai komoly fejfájást okoznak az elnöki hivatalban, különösen egy olyan időszakban, amikor az ukrán társadalmat egyre inkább eluralja a háborús fásultság és a bizonytalan jövő miatti kiábrándultság.
A korrupcióellenes ügynökségek beszántása óta áll a bál, az elnök képtelen megzabolázni ellenfeleit és riválisait.
