Az elmúlt hetekben újra a figyelem középpontjába került Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka, aki hosszú hallgatás után ismét megszólalt a nyilvánosság előtt.

Fellépése nem véletlen: sokan úgy vélik, időzítése politikai üzenetet hordoz.

Zaluzsnij neve a háború kezdetén vált országosan ismertté, amikor az ukrán hadseregnek sikerült megállítania az orosz előrenyomulást, sőt több fronton visszavonulásra is kényszerítette az agresszort.

Ezzel az ország egyik legnépszerűbb alakjává vált, és sokak szemében a jövő lehetséges politikai vezetőjeként tűnt fel.

Amikor azonban népszerűsége túlzottan megnőtt, Volodimir Zelenszkij elnök Londonba küldte nagykövetként – diplomáciai „parkolópályára” – írja a Kárpáti Igaz Szó.