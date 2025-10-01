Az ukrán Pravda többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök népszerűségével foglalkozott az egyik legújabb cikkében. A lap szerint Zelenszkij hajlandósága a választásokon való részvételre – elég érdekes dolog, ha a közvélemény-kutatások prizmáján keresztül nézzük.

A legutóbbi közvélemény-kutatások többsége stabil csökkenést mutatott mind a bizalom szintjében, mind az elnök népszerűségében.

A botrány után az Ovális Irodában tapasztalt rövid ideig tartó népszerűségnövekedés után a mutatók visszatértek a csökkenő tendenciához. Igaz, augusztus 31-én a „Rating” szociológiai csoport friss közvélemény-kutatási adatokat tett közzé, amelyek szerint Zelenszkijnek van esélye megnyerni az első fordulót.

Azonban a jelenlegi elnök problémája éppen abban rejlik, hogy könnyen jó eredményt érhet el az első fordulóban, de nagy kétségek vannak afelől, hogy megnyerheti-e a másodikat. A „Rating” sajtóközleményében nem szerepelnek adatok a második forduló lehetséges eredményeiről, azonban a korábban közzétett közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy