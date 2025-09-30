Hiába az elnöki pozíció, Zelenszkij pártja jócskán lemaradna az ellenfele mögött

Egy új közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete vezetheti a legnépszerűbb politikai erőt egy hipotetikus ukrajnai parlamenti választáson.

A „Socis” Társadalmi és Marketingkutató Központ 2025 szeptemberében készített felmérése alapján a válaszadók

31,8 százaléka szavazna Zaluzsnij nevével fémjelzett politikai blokkokra.

Ez jelentős előnyt jelentene a jelenlegi elnök, Volodimir Zelenszkij pártjával szemben, amely 19,1 százalékos támogatottságot kapott volna.

A harmadik helyen Petro Porosenko volt elnök pártja állna 8,2 százalékkal, míg a negyedik és ötödik helyre Kirilo Budanov hírszerzési vezető 7,8 százalékos, illetve Andrij Bileckij, a 3. rohamdandár parancsnokának 7,4 százalékos támogatottságot élvező tömörülése került. Több kisebb politikai erő is közelíti a bejutási küszöböt.