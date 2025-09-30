Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben
A háború sújtotta ország gazdasági mutatói elég lehangoló képet festenek.
Egy szeptemberi közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij politikai mozgalma óriási előnyre tett szert Volodimir Zelenszkij pártjával szemben.
Egy új közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete vezetheti a legnépszerűbb politikai erőt egy hipotetikus ukrajnai parlamenti választáson.
A „Socis” Társadalmi és Marketingkutató Központ 2025 szeptemberében készített felmérése alapján a válaszadók
31,8 százaléka szavazna Zaluzsnij nevével fémjelzett politikai blokkokra.
Ez jelentős előnyt jelentene a jelenlegi elnök, Volodimir Zelenszkij pártjával szemben, amely 19,1 százalékos támogatottságot kapott volna.
A harmadik helyen Petro Porosenko volt elnök pártja állna 8,2 százalékkal, míg a negyedik és ötödik helyre Kirilo Budanov hírszerzési vezető 7,8 százalékos, illetve Andrij Bileckij, a 3. rohamdandár parancsnokának 7,4 százalékos támogatottságot élvező tömörülése került. Több kisebb politikai erő is közelíti a bejutási küszöböt.
A kutatás szerint a megkérdezettek 4,5 százaléka más pártra szavazna, illetve még bizonytalan a döntésében.
Politikai elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák: bár a számok jelentős átrendeződést mutatnak az ukrán politikai erőtérben, a háborús helyzet miatt jelenleg nincs lehetőség választások megtartására az országban – számolt be a KárpátHír hírportál.
