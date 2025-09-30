Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
mozgalom Valerij Zaluzsnij Volodimir Zelenszkij előny

Hiába az elnöki pozíció, Zelenszkij pártja jócskán lemaradna az ellenfele mögött

2025. szeptember 30. 08:17

Egy szeptemberi közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij politikai mozgalma óriási előnyre tett szert Volodimir Zelenszkij pártjával szemben.

2025. szeptember 30. 08:17
null

Egy új közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete vezetheti a legnépszerűbb politikai erőt egy hipotetikus ukrajnai parlamenti választáson.

A „Socis” Társadalmi és Marketingkutató Központ 2025 szeptemberében készített felmérése alapján a válaszadók 

31,8 százaléka szavazna Zaluzsnij nevével fémjelzett politikai blokkokra. 

Ez jelentős előnyt jelentene a jelenlegi elnök, Volodimir Zelenszkij pártjával szemben, amely 19,1 százalékos támogatottságot kapott volna.

A harmadik helyen Petro Porosenko volt elnök pártja állna 8,2 százalékkal, míg a negyedik és ötödik helyre Kirilo Budanov hírszerzési vezető 7,8 százalékos, illetve Andrij Bileckij, a 3. rohamdandár parancsnokának 7,4 százalékos támogatottságot élvező tömörülése került. Több kisebb politikai erő is közelíti a bejutási küszöböt.

A kutatás szerint a megkérdezettek 4,5 százaléka más pártra szavazna, illetve még bizonytalan a döntésében.

Politikai elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák: bár a számok jelentős átrendeződést mutatnak az ukrán politikai erőtérben, a háborús helyzet miatt jelenleg nincs lehetőség választások megtartására az országban – számolt be a KárpátHír hírportál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. szeptember 30. 09:25
Micsoda választék! Porosenko, hírszerző főnök, dandárparancsnok.... Jobbnál jobbak....🤮
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2025. szeptember 30. 09:22
Sajnos a zsalugáter se sokban különbözik az egykori gazdájától. London most me továbbképezték...
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
•••
2025. szeptember 30. 09:15 Szerkesztve
"Egy szeptemberi közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij politikai mozgalma óriási előnyre tett szert Volodimir Zelenszkij pártjával szemben." Zsaluzsnij effektív veszélyt nem jelent a zsidó Zelenszkij védett pozíciójára! -nem véletlenül lett eltávolítva Ukrajnából! Zsaluzsnij személye volt potenciálisan alkalmas a katonai hatalom átvételre, az ukrán érdekképviseletre... A jelen kialakult, kialakított helyzetben, nincs is helye, legalább is értelme, az ukrán belpolitikai helyzet elemzésének... Meglátásom az, hogy tovább stabilizálná Zelenszkij helyzetét, ha az ukrán elkötelezettségű főpolgármestert Klicskót is kiiktatnák, mely társadalmi szinten jelent veszélyt a kiforrott zsidó politikára... Az viszont ténykérdés, hogy ez az uralkodó politika, a világot pusztulással fenyegető rákos daganattá avatta Ukrajnát!
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. szeptember 30. 09:03
brüsszelnek kb. mindegy, ez is jó, az is megfelel, mindaddig, amíg a nép valódi érdekeit képviselő pártok be vannak tiltva..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!