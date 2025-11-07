Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Horváth Orbán Trump

Az ellenzék ótvaros, rég megunt vádjai bugyognak ki a Népszava szerzőjéből

2025. november 07. 15:05

Horváth Gábornak nem tetszik a kormány önállósága, függetlensége. Neki az lenne jó, ha a Brüsszel-párti Magyar Péter nyerné a választást, hogy rossz életkörülményeket hozzon az országra.

2025. november 07. 15:05
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A délutáni Orbán–Trump.találkozó kapcsán a Népszavában Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes írta a vezércikket. Komolyan sajnálom őt, aki anno az Esti Hírlapnál még korrekt ember és kitűnő kolléga volt, szívesen jártunk együtt focizni is. Ha nem is szerettük, de tiszteltük egymást, mert az ő népszabadságos beágyazódása ezért mindig magában hordozott egy kis politikai távolságtartást. Ha a nyolcvanas évek vége felé lett volna jobboldali lap, akkor az Esti Hírlap biztosan az lett volna, de a Budapesti Pártbizottság újságjaként erről persze szó sem lehetett.

Horváth valójában soha nem állt a magyarok oldalán. Annál inkább a kommunistákén, akik a hatalom birtokában csődbe vitték Magyarországot. 

Most se csinál mást. Az aktuális ellenzéki vezetőnek szurkol. Négy éve Márki-Zaynak, most éppen Magyar Péternek. S ha valaki jót akar a magyaroknak, például a mai Orbán–Trump-találkozón, akkor azt igyekszik bagatellizálni, noha ő is nagyon jól tudja, hogy ebben a vérzivataros, háborús helyzetben egy ilyen találkozó maga a kincs. De az érdek felülírja a valóságot. Még nem volt olyan amerikai elnök, aki szuperlatívuszokban beszélt volna magyar kormányfőről, ahogy éppen Trump teszi Orbánnal. 

Trump azt mondja a magyar kormányfőről, hogy „fantasztikus ember”.  

Jelszava: America first. Nekünk pedig Magyarország az első. És ők ezt komolyan is gondolják, mert egy keresztény embernek nem lehet más a fontos, mint saját népét, nemzetét szolgálni. 

Erre jön Horváth, és azzal áll elő, hogy „Ha Magyarország nem is, de ő [Orbán] nyer” ezzel a barátsággal. És nem sül ki a szeme. Túl vagyunk a koronavírus-járvány gyászos évein, harmadik éve nyögjük a háborút, folyamatosan elszenvedjük az Európai Unió zsarnokságát, a hazai baloldal politikusainak és médiumainak Brüsszel-párti aljaskodását. S akkor végre jön Trump, akinek nem kell elmagyarázni, hogy szárazföldi ország révén ki vagyunk szolgáltatva az orosz olajnak és gáznak. S jönnek a komcsik, köztük Horváth, és figyelmen kívül hagyják, hogy így az Unió legolcsóbb háztartási ellátását biztosítjuk a lakosságnak. Azzal gyalázzák Orbánt, hogy ezzel mi Putyint, a háborút támogatjuk. Erre mondja Horváth, hogy Magyarország nem, de Orbán nyer, folyamatosan nyer, „most pedig Washingtonba repül kasszírozni.”      

Az ellenzék ótvaros, régen megunt vádjai bugyognak ki belőle, hogy Orbán korrupt, folyamatosan lop. 

És már a várható, hogy az egyik remélt, friss gazdasági sikert, a kettős adóztatás eltörlését, amit Horváth haverjai, a baloldal, az amerikai demokraták akasztottak a nyakunkba, hátrányunkra írja, mert „az a vagyonos vállalkozóknak” fontos. Az se tetszik neki, hogy komoly esély van arra, hogy az orosz energia importja miatt ne sújtsák Magyarországot az amerikai szankciók. Azon kesereg, hogy így a MOL-nál, azaz Magyarországon marad az ukrajnai háborúban keletkező extraprofit.

Horváth Gábornak nem tetszik a kormány önállósága, függetlensége. Neki az lenne jó, ha a Brüsszel-párti Magyar Péter nyerné a választást, hogy rossz életkörülményeket hozzon az országra. Adóemelést, nyugdíjcsökkentést, munkanélküliséget. 

Ezt csak azért nem tudjuk biztosan, csupán sejtjük, mert a programjukról csak a választások megnyerése után akarnak beszélni, egyébként – mondják – megbuknak... Milyen program lehet az ilyen? Szégyen. Persze egy frászt! Nem győznek. Mindez csak Pojáca Peti és a balos közvélemény-kutatók vágyálma. 

A sumákolást, ezt a nyilvánvalóan rosszat támogatja Horváth azzal, hogy valótlanságokat állít Orbánról és hazugsággal vádolja Trumpot, mondván: bármi lesz is a találkozó végeredménye, az amerikai elnök csodálatos sikerekről fog beszélni.

Ahelyett, hogy szurkolna Orbánnak, szurkolna a sikernek, hogy saját nemzete jobban éljen, fejlődjön. Sajnos ez a Népszava főszerkesztő-helyettesétől nem várható el. Legutóbb a pedofíliával kapcsolatban nyilatkozta, bagatellizálva a legsúlyosabb büncselekmények egyikét, hogy mentse a súlyos rágalmazás gyanújával szembekerült balos politikusokat: „A pedofília nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség!”

Kár érted, Gábor! Közel negyven éve nem gondoltam volna, hogy képes leszel így félrevezetni a honfitársaidat. 

De a többség tudja, hogy Orbán nem hazudik, hogy számukra ő a biztonság, a jövő. Ezért választják meg ötödszörre is az ország vezetőjének, És az általad támogatott kisebbség vezére, Magyar Péter pedig megy a levesbe.  

(Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP)

***

