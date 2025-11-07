Az ellenzék ótvaros, rég megunt vádjai bugyognak ki a Népszava szerzőjéből

A délutáni Orbán–Trump.találkozó kapcsán a Népszavában Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes írta a vezércikket. Komolyan sajnálom őt, aki anno az Esti Hírlapnál még korrekt ember és kitűnő kolléga volt, szívesen jártunk együtt focizni is. Ha nem is szerettük, de tiszteltük egymást, mert az ő népszabadságos beágyazódása ezért mindig magában hordozott egy kis politikai távolságtartást. Ha a nyolcvanas évek vége felé lett volna jobboldali lap, akkor az Esti Hírlap biztosan az lett volna, de a Budapesti Pártbizottság újságjaként erről persze szó sem lehetett.

Horváth valójában soha nem állt a magyarok oldalán. Annál inkább a kommunistákén, akik a hatalom birtokában csődbe vitték Magyarországot.

Most se csinál mást. Az aktuális ellenzéki vezetőnek szurkol. Négy éve Márki-Zaynak, most éppen Magyar Péternek. S ha valaki jót akar a magyaroknak, például a mai Orbán–Trump-találkozón, akkor azt igyekszik bagatellizálni, noha ő is nagyon jól tudja, hogy ebben a vérzivataros, háborús helyzetben egy ilyen találkozó maga a kincs. De az érdek felülírja a valóságot. Még nem volt olyan amerikai elnök, aki szuperlatívuszokban beszélt volna magyar kormányfőről, ahogy éppen Trump teszi Orbánnal.

Trump azt mondja a magyar kormányfőről, hogy „fantasztikus ember”.

Jelszava: America first. Nekünk pedig Magyarország az első. És ők ezt komolyan is gondolják, mert egy keresztény embernek nem lehet más a fontos, mint saját népét, nemzetét szolgálni.