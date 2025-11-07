„Amerikába jöttem” – sokat mondó videóval üzent a miniszterelnök (VIDEÓ)

Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
Orbán Viktor rövid videójában bemutatta, hogyan teltek az első órák az amerikai fővárosban.
Amerikába jöttem – ezt írta Orbán Viktor legújabb közösségi-oldalán megosztott videója alá. Orbán Viktor egy összefoglaló formájában bemutatta, hogyan teltek az első órák Washingtonban, a reptértől a szállodáig. „”
Mint ismert, a miniszterelnök pénteken Donald Trumppal tárgyal majd.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala