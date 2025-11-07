Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnök

„Amerikába jöttem” – sokat mondó videóval üzent a miniszterelnök (VIDEÓ)

2025. november 07. 12:13

Orbán Viktor rövid videójában bemutatta, hogyan teltek az első órák az amerikai fővárosban.

2025. november 07. 12:13
null

Amerikába jöttem – ezt írta Orbán Viktor legújabb közösségi-oldalán megosztott videója alá. Orbán Viktor egy összefoglaló formájában bemutatta, hogyan teltek az első órák Washingtonban, a reptértől a szállodáig.  „”

Mint ismert, a miniszterelnök pénteken Donald Trumppal tárgyal majd.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

