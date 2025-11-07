Ft
11. 07.
péntek
Telex kommentminiszterelnök Magyar Péter Tóni

Ezt segítsen megfejteni valaki

2025. november 07. 14:58

Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét.

2025. november 07. 14:58
Hont András
Hont András
Facebook

„Ezt segítsen megfejteni valaki. Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét.

Szóval

a) Messiás úr letiszasajtózta a Telexet,

b) valaki véletlenül ide másolta be egy hozzájuk intézett kérdést,

c) kommentminiszterelnök magával társalog, és erre valami miatt a Telex kommentfolyamát tartja a legmegfelelőbbnek,

d) korán volt még,

e) egymilliárdos AI, nem az ő aláírása, Tóni,

f) egyéb.„

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Syr Wullam
2025. november 07. 15:50
g) A hang ugyan Pötié, de a kéz Ilikéé. 😏
No comment no cry
•••
2025. november 07. 15:27 Szerkesztve
Ez nekem 100% AI botnak tűnik. Úgy látszik kifejlesztették Magyar Péter virtuális mását. Értelmi színvonalat hozza. Szerk: + a sértődöttséget is. Felmerül a kérdés, hogy Magyar Péter valóságos-e egyáltalán.
csulak
2025. november 07. 15:19
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
nyugalom
2025. november 07. 15:17
Az üvöltöző buta marosánbuci-utód, lakkozott taréjjal!
