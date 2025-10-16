Elindult a netes lavina az Eiffel-torony esetleges lebontása körül

Az elmúlt hetekben futótűzként terjedt a hír a közösségi médiában, miszerint Párizs 2026-ban lebontaná a világ egyik legismertebb építményét, a francia főváros és az egész ország jelképének számító Eiffel-tornyot – írta meg a Player.

A lap szerint a szóbeszéd azért kapott szárnyra, mert október elején biztonsági okokból egy napra bezárták a látványosságot, miközben országszerte sztrájkok zajlottak a kormány megszorításai ellen és a tehetősebbek magasabb megadóztatását követelve. A helyzetet tovább bonyolította, hogy nem sokkal korábban

egy szatirikus oldal tréfás cikkben azt vizionálta, hogy buldózerek döntik le a 330 méteres tornyot, helyére pedig óriáscsúszda vagy koncertterem kerül.

Sokan szó szerint vették a poént, és a sztrájkhírekkel összemosva több, százezres követőtáború közösségi oldal már kész tényként tálalta a bontást. Sokan el is hitték, azonban a tornyot üzemeltető Société d’Exploitation de la Tour Eiffel nem erősítette meg a felvetéseket.

