Elindult a netes lavina az Eiffel-torony esetleges lebontása körül

2025. október 16. 19:30

A szóbeszéd azért kapott szárnyra, mert október elején biztonsági okokból egy napra bezárták a látványosságot.

2025. október 16. 19:30
null

Az elmúlt hetekben futótűzként terjedt a hír a közösségi médiában, miszerint Párizs 2026-ban lebontaná a világ egyik legismertebb építményét, a francia főváros és az egész ország jelképének számító Eiffel-tornyot – írta meg a Player.

A lap szerint a szóbeszéd azért kapott szárnyra, mert október elején biztonsági okokból egy napra bezárták a látványosságot, miközben országszerte sztrájkok zajlottak a kormány megszorításai ellen és a tehetősebbek magasabb megadóztatását követelve. A helyzetet tovább bonyolította, hogy nem sokkal korábban

 egy szatirikus oldal tréfás cikkben azt vizionálta, hogy buldózerek döntik le a 330 méteres tornyot, helyére pedig óriáscsúszda vagy koncertterem kerül.

Sokan szó szerint vették a poént, és a sztrájkhírekkel összemosva több, százezres követőtáború közösségi oldal már kész tényként tálalta a bontást. Sokan el is hitték, azonban a tornyot üzemeltető Société d’Exploitation de la Tour Eiffel nem erősítette meg a felvetéseket.

Nyitókép: Martin LELIEVRE / AFP 

***

