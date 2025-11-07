Új, kegyetlen módszert vetettek be a felbátorodott oroszok: Zelenszkij kezdhet aggódni, az ukrán védekezés a végóráit éli a kulcsfontosságú városban

Huszonegy hónappal a háború kezdete után Vlagyimir Putyin offenzívája a kis donbaszi Pokrovszk város ellen a végéhez közeledik – erről számolt be az Economist. A lap kiemelte, hogy az október végén indított véres orosz roham végleg kilátástalanná tette a helyzetet az ukránok számára a városban és annak „holdudvarában”, a közeli Myrnohradban

Gyakorlatilag már csak azért harcolnak, hogy pozíciót nyerjenek a visszavonuláshoz, miközben egyes egységeik csapdába estek. Pokrovszk elvesztése, bár régóta valószínűsíthető volt, komoly csapást jelentene – olvasható a lap beszámolójában.

És a helyzet még rosszabbra fordulhat, ugyanis a város egy olyan stratégiai csomópont, ahonnan Oroszország további előretöréseket indíthat.

Az Economist hozzátette: Ukrajna kétségbeesettségét jól mutatta két vakmerő helikopteres rajtaütés október 29-én és 31-én. A műveleteket az ukrán katonai hírszerzés (HUR) hajtotta végre amerikai Black Hawk helikopterekkel, személyesen Kyrylo Budanov parancsnok vezetésével. A küldetések célja az volt, hogy