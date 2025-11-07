Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pokrovszk Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Új, kegyetlen módszert vetettek be a felbátorodott oroszok: Zelenszkij kezdhet aggódni, az ukrán védekezés a végóráit éli a kulcsfontosságú városban

2025. november 07. 13:56

Gyakorlatilag már csak azért harcolnak a városban, hogy pozíciót nyerjenek a visszavonuláshoz.

2025. november 07. 13:56
null

Huszonegy hónappal a háború kezdete után Vlagyimir Putyin offenzívája a kis donbaszi Pokrovszk város ellen a végéhez közeledik – erről számolt be az Economist. A lap kiemelte, hogy az október végén indított véres orosz roham végleg kilátástalanná tette a helyzetet az ukránok számára a városban és annak „holdudvarában”, a közeli Myrnohradban  

Gyakorlatilag már csak azért harcolnak, hogy pozíciót nyerjenek a visszavonuláshoz, miközben egyes egységeik csapdába estek. Pokrovszk elvesztése, bár régóta valószínűsíthető volt, komoly csapást jelentene – olvasható a lap beszámolójában.

És a helyzet még rosszabbra fordulhat, ugyanis a város egy olyan stratégiai csomópont, ahonnan Oroszország további előretöréseket indíthat.

Az Economist hozzátette: Ukrajna kétségbeesettségét jól mutatta két vakmerő helikopteres rajtaütés október 29-én és 31-én. A műveleteket az ukrán katonai hírszerzés (HUR) hajtotta végre amerikai Black Hawk helikopterekkel, személyesen Kyrylo Budanov parancsnok vezetésével. A küldetések célja az volt, hogy

erősítsék az ukrán védelmet a város északi peremén, egy kulcsfontosságú utánpótlási útvonal mentén.

Ezt is ajánljuk a témában

Oroszország azonnal bejelentette, hogy megsemmisítette az egységet, bizonyítékként pedig felvételeket tettek közzé, melyek eredetisége azonban nem bizonyítható. Az, hogy az ukrán helikopterek sértetlenül visszatértek, önmagában sikernek számított — de hogy a hadművelet elérte-e a célját, továbbra sem világos.

„Michael”, a Taifun nevű különleges drónalakulat parancsnoka szerint Oroszország már legalább Pokrovszk 60 százalékát teljesen ellenőrzi, a többi részért pedig heves harc folyik. „Az egész északi rész egy szürke zóna” – mondta.

Ukrajna azért küzd, hogy visszaszerezze ezeket a magaslatokat, és feloldja a délebbre bekerített egységeket.

A legnagyobb gond

Pokrovszk északi magaslatai jelentik most a legnagyobb gondot. „Úgy tűnik, néhány egységünket elveszítjük” – hangsúlyozta a tiszt. De a helyzet Myrnohradban, keletebbre sem sokkal jobb, ahol az ukrán csapatok bekerítés veszélyében vannak. Az északi menekülési folyosó október 26-án kezdett bezárulni, amikor az orosz erők benyomultak Rodynszke városi területére. Bár egyszer már kiszorították őket, de azóta visszatértek. Az ukránok egyelőre tartják az állásaikat, és próbálják megakadályozni, hogy az oroszok teljesen bezárják a gyűrűt, amely most már csak néhány kilométer széles.

Oroszország előretörése elsősorban a tömegre, vagyis emberekre és fegyverekre épül. 

Van, hogy egy a hat ellen, egy a nyolc ellen, néha egy a tíz ellen — csak dobálják be az embereiket”

 – emelte ki a Taifun egység parancsnoka, aki hozzátette, hogy „Clausewitz megdöbbenne, ha látná ezeket az arányokat.” 

Ugyanakkor Oroszország fokozatosan fölénybe kerül a drónháborúban is, annak ellenére, hogy Ukrajna rekordszámú drónt alkalmaz.  Olyan elit orosz alakulatok, mint a közvetlenül a moszkvai védelmi minisztériumnak jelentő Rubikon, uralják az eget. Orosz drónok leselkednek az ukrán utánpótlási útvonalak mentén — nem üldözik a célpontokat, hanem már eleve a levegőben várakoznak vagy az utak mentén rejtőznek, készen az akcióra. Hosszabb hatótávolságú drónjaikkal az oroszok több kilométerrel mélyebbre tudnak hatolni, így szinte akadálytalanul vadászhatnak az ukrán drónkezelőkre.

Fenntartható a siker?

Hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani ezt a nagy intenzitású támadást, az Economist szerint kérdéses. A megszerzett területek egyelőre viszonylag kicsik, de emberéletekben mérhetetlenül drágák. Pokrovszk védelmének késedelmes összeomlása azonban arra utal, hogy

az oroszok megtalálták a módszert, amely — bár kegyetlen — működik.

Ukrajna ezzel szemben egyre inkább a rossz tervezés és a bénultság áldozata, amikor rossz hírekkel szembesül.

 A katonai és politikai vezetők elmulasztották új föld alatti védelmi rendszerek kiépítését Oroszország „tömeg és drón” háborújára reagálva.

Oroszország felbátorodott”

– jelentette ki a hírszerzési forrás.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. november 07. 16:29
Mandi, bazmeg, muszáj egyhetes, lejárt szavatosságú hohol hazugságokat szemlézni? Mi értelme ennek? Úgyis mindig napokon belül kiderül a valós harctéri helyzet…
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. november 07. 16:06
"küldetések célja az volt, hogy erősítsék az ukrán védelmet " Lóf@ct! A küldetések célja valami nyugati fejes kimentése volt. (Lett volna.)
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. november 07. 15:36
Kegyetlen módszer aaz, ahogy Zselé és bandája a nyugatiak támogatásával feláldozták ukrajnát és az ukránokat. Már most vagy egymillió ukrán halt meg, nem 43.000 amit Zselé hirdet. Továbbá vagy 5 millió lelépett.
Válasz erre
2
0
bekéret
2025. november 07. 15:35
Érdekes a hangvétele a cikknek. 'Az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták a város nagy részét, de ezt semmivel nem támasztották alá.' Ergo hazudnak. 'Az oroszok elfoglalták a kis dombaszi város nagy részét, de csak nagy késéssel és 1:8 arányú elképesztő veszteséggel' Ergo Oroszország veszít és kapitulál fog, csak még egy adag pénz és fegyver Ukrajnába.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!