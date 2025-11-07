Új, kegyetlen módszert vetettek be a felbátorodott oroszok: Zelenszkij kezdhet aggódni, az ukrán védekezés a végóráit éli a kulcsfontosságú városban

Palira akarják venni Magyarországot Brüsszelben: felvennék Ukrajnát az EU-ba – de van egy csavar a történetben
Alaposan felkavarta az állóvizet Marta Kos.
Gyakorlatilag már csak azért harcolnak a városban, hogy pozíciót nyerjenek a visszavonuláshoz.
Huszonegy hónappal a háború kezdete után Vlagyimir Putyin offenzívája a kis donbaszi Pokrovszk város ellen a végéhez közeledik – erről számolt be az Economist. A lap kiemelte, hogy az október végén indított véres orosz roham végleg kilátástalanná tette a helyzetet az ukránok számára a városban és annak „holdudvarában”, a közeli Myrnohradban
Gyakorlatilag már csak azért harcolnak, hogy pozíciót nyerjenek a visszavonuláshoz, miközben egyes egységeik csapdába estek. Pokrovszk elvesztése, bár régóta valószínűsíthető volt, komoly csapást jelentene – olvasható a lap beszámolójában.
És a helyzet még rosszabbra fordulhat, ugyanis a város egy olyan stratégiai csomópont, ahonnan Oroszország további előretöréseket indíthat.
Az Economist hozzátette: Ukrajna kétségbeesettségét jól mutatta két vakmerő helikopteres rajtaütés október 29-én és 31-én. A műveleteket az ukrán katonai hírszerzés (HUR) hajtotta végre amerikai Black Hawk helikopterekkel, személyesen Kyrylo Budanov parancsnok vezetésével. A küldetések célja az volt, hogy
erősítsék az ukrán védelmet a város északi peremén, egy kulcsfontosságú utánpótlási útvonal mentén.
Ezt is ajánljuk a témában
Alaposan felkavarta az állóvizet Marta Kos.
Oroszország azonnal bejelentette, hogy megsemmisítette az egységet, bizonyítékként pedig felvételeket tettek közzé, melyek eredetisége azonban nem bizonyítható. Az, hogy az ukrán helikopterek sértetlenül visszatértek, önmagában sikernek számított — de hogy a hadművelet elérte-e a célját, továbbra sem világos.
„Michael”, a Taifun nevű különleges drónalakulat parancsnoka szerint Oroszország már legalább Pokrovszk 60 százalékát teljesen ellenőrzi, a többi részért pedig heves harc folyik. „Az egész északi rész egy szürke zóna” – mondta.
Ukrajna azért küzd, hogy visszaszerezze ezeket a magaslatokat, és feloldja a délebbre bekerített egységeket.
Pokrovszk északi magaslatai jelentik most a legnagyobb gondot. „Úgy tűnik, néhány egységünket elveszítjük” – hangsúlyozta a tiszt. De a helyzet Myrnohradban, keletebbre sem sokkal jobb, ahol az ukrán csapatok bekerítés veszélyében vannak. Az északi menekülési folyosó október 26-án kezdett bezárulni, amikor az orosz erők benyomultak Rodynszke városi területére. Bár egyszer már kiszorították őket, de azóta visszatértek. Az ukránok egyelőre tartják az állásaikat, és próbálják megakadályozni, hogy az oroszok teljesen bezárják a gyűrűt, amely most már csak néhány kilométer széles.
Oroszország előretörése elsősorban a tömegre, vagyis emberekre és fegyverekre épül.
Van, hogy egy a hat ellen, egy a nyolc ellen, néha egy a tíz ellen — csak dobálják be az embereiket”
– emelte ki a Taifun egység parancsnoka, aki hozzátette, hogy „Clausewitz megdöbbenne, ha látná ezeket az arányokat.”
Ugyanakkor Oroszország fokozatosan fölénybe kerül a drónháborúban is, annak ellenére, hogy Ukrajna rekordszámú drónt alkalmaz. Olyan elit orosz alakulatok, mint a közvetlenül a moszkvai védelmi minisztériumnak jelentő Rubikon, uralják az eget. Orosz drónok leselkednek az ukrán utánpótlási útvonalak mentén — nem üldözik a célpontokat, hanem már eleve a levegőben várakoznak vagy az utak mentén rejtőznek, készen az akcióra. Hosszabb hatótávolságú drónjaikkal az oroszok több kilométerrel mélyebbre tudnak hatolni, így szinte akadálytalanul vadászhatnak az ukrán drónkezelőkre.
Hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani ezt a nagy intenzitású támadást, az Economist szerint kérdéses. A megszerzett területek egyelőre viszonylag kicsik, de emberéletekben mérhetetlenül drágák. Pokrovszk védelmének késedelmes összeomlása azonban arra utal, hogy
az oroszok megtalálták a módszert, amely — bár kegyetlen — működik.
Ukrajna ezzel szemben egyre inkább a rossz tervezés és a bénultság áldozata, amikor rossz hírekkel szembesül.
A katonai és politikai vezetők elmulasztották új föld alatti védelmi rendszerek kiépítését Oroszország „tömeg és drón” háborújára reagálva.
Oroszország felbátorodott”
– jelentette ki a hírszerzési forrás.
Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP