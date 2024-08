Pálinkával fertőtlenített a Szajna vize után Fábián Bettina (VIDEÓ)

Fábián Bettina a versenyt követően elmondta, hogy „valami barna, ujjméretű darabkákat” látott úszás közben a vízben, de reméli, hogy csak rothadt növények voltak.

A magyar sportoló elmondta azt is, hogy nagyon sok vizet nyelt, és reméli, hogy nem lesz semmi komoly következménye, de a biztonság kedvéért pálinkával fertőtlenítete. Erre pedig a verseny után volt is lehetősége, és ahogy az M4 Sport alábbi videóján látszik, élt is vele!