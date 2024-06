Ilyen eredménnyel zárulna az Eb, ha csak a válogatottak kereteinek értéke számítana

Nyitókép: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A labdarúgás manapság egyre inkább a pénzről (is) szól, óriási összegek fodulnak meg az átigazolási piacokon, a tévéközvetítések és a reklámjogok díjairól, a labdarúgók és az edzők fizetéseiről nem is beszélve. „Kis pénz – kis foci, nagy pénz – nagy foci” – szól a Puskás Ferencnek tulajdonított mondás (amely azonban szinte biztosan nem az Aranycsapat kapitányától származik) és részben van is benne igazság, de a futball ennél jóval több.