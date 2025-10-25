Az olaszok csak pislognak a magyar siker láttán, az osztrákok tettére nincs mentség

Kerkez üzent a legdurvább kritika után, amit liverpooli pályafutása alatt kapott
Szoboszlai is megszólalt.
Marco Rossinak Magyarországot kellett összehasonlítania hazájával, Kerkez Milosból bűnbakot csináltak Liverpoolban, Varga Barnabás kapusnak állt, a ferencvárosi szurkolók különvonatát visszafordították az osztrákok. Magyar vonatkozású hírek dominálják a Mandiner Sport heti toplistáját.
A Liverpool korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a Vörösök Manchester United elleni veresége után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez Milos és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe. „Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.
Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről. Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”
A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy „Kerkez kezd idegroncs lenni odakint.”
A magyar válogatott bekk kedvét mindenesetre nem vették el, ugyanis hétfőn ezt üzente az Instagram-oldalán: „Együtt maradunk és visszajövünk!”
Mint később kiderült, csak részben lett igaza, hiszen a Liverpool kiütötte a német Eintracht Frankfurtot idegenben, de Kerkez Milos nem volt részese az 5–1-es sikernek, ugyanis a kispadra került, és nem cserélte be Arne Slot vezetőedző.
Az egyik vezető olasz futballportálnak, a Tuttomercatowebnek adott interjút a napokban a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A beszélgetést a Csakfoci szemlézte, és számos érdekesség kiderül belőle olasz szemüvegen keresztül: például hogy Rossi szerint miért nem kap nagyobb nemzetközi médiafigyelmet, és rábólintana-e adott esetben egy Serie A-ajánlatra, vagy szerinte mi a legfőbb különbség Magyarország és Olaszország között.
A 61 éves olasz-magyar mestert az összesen négy pontot eredményező legutóbbi két vb-selejtezőnk után faggatták, így természetesen szóba került a portugálok elleni bravúrpont és Cristiano Ronaldo is. Marco Rossi úgy fogalmazott, optimista és csak az érdekli, hogy 40 év után újra kijussunk a világbajnokságra. Arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb különbség abban, ahogyan a futballt kezelik Olaszországban és Magyarországon, úgy felelt, „az olaszoknál mindenki tudja, hogy a foci nemzeti sport, de Magyarországon is óriási a vágy a magas szintű futball iránt.” Ennek mintegy bizonyságaként ő is kiemelte a hazánkban tomboló futball-lázat – amin rengeteget dobott az előző három Eb-részvételünk és a Nemzetek Ligája-remeklésünk –, a telt házas válogatott meccseket és az elképesztő szurkolói lelkesedést.
Rossinak nekiszegezték azt a kérdést is, hogy a magyar válogatottal elért sikerei fényében miért nem kap nagyobb sajtófigyelmet. A tréner erre csak annyit mondott, a médiavisszhang Magyarországon biztosan megvan, a nemzetközi szintű viszont nem nagyon foglalkoztatja. „Talán ez az oka, hogy nincs mögöttem senki, aki sokat reklámozna, vagy egyszerűen nem vagyok elég érdekes profil a sajtó számára” – tette hozzá. Az elmaradhatatlan, dolgozna-e a magyar válogatott után otthon, a Serie A-ban kérdésre, Marco Rossi diplomatikusan csak úgy felelt, nem foglalkozik ezzel: jelenleg kizárólag a világbajnoki kijutás jár a fejében.
No és mi a helyzet a Serie A-val?
Sokáig lesz még téma az 1–1-re végződött Újpest–Ferencváros városi rangadó botrányos végjátéka és utóélete, a főszerepben a végül négymeccses eltiltást kapó Gróf Dáviddal. Az esetnek volt azonban egy másik érdekes mellékszála is: mint ismert, a kiállított kapus helyett az utolsó másodpercekre a Fradi és a válogatott gólfelelőse, Varga Barnabás állt be a kapuba. Noha ez elsőre meglepő húzásnak tűnhetett, a kiváló csatár utóbb teljesen logikus magyarázatot adott szokatlan posztjára.
Varga a FradiMédiának árulta el, valójában mindig is szerette volna kipróbálni a kapusposztot, még ha ideális esetben nem is ilyen körülmények között. „Ilyenre nem készülünk fel előre még mi sem, pedig azért tényleg mindenre odafigyelünk. Az ilyen szituáció tényleg extrém. Nem lett belőle probléma, hál' istennek nem jött kapura lövés – fogalmazott az FTC idén 18 meccsen 15-ször eredményes gólzsákja, hozzátéve, Gróf piros lapja után szinte ösztönből cselekedett. – Sok idő nem volt gondolkodni, és nem is volt már sok hátra. Egyébként is szerettem volna mindig is kipróbálni magam a kapuban! Nyilván előnyösebb, ha egy csatár áll be, nem a védelemből veszünk ki egy embert. Szerintem ez így abszolút praktikus volt!
Salzburgban már ismét használhatja majd a fejét!
Erre senki sem számított: az osztrák rendőrség előbb megállította az RB Salzburg–FTC Európa-liga-mérkőzés helyszínére tartó ferencvárosi fociszurkolók különvonatát a határon csütörtök délelőtt, majd több órás várakozás után Ausztria belügyminisztériuma úgy döntött, inkább visszafordítja őket Magyarország felé, így a drukkerek lemaradtak a meccsről. Az út ára 25 ezer forint volt, a jegy 14 ezerbe került, ezt jó eséllyel elbukták azok, akik a vonattal mentek. Van olyan család, amely 250 ezer forintos veszteséggel kalkulál a meg nem valósult osztrák túra kapcsán.
Az ügyből hatalmas felháborodás, nemzetközi botrány lett: Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bekérette a Külügyminisztériumba az osztrákok budapesti nagykövetét. A Fradi-játékosokat is sokkolták a történtek, a csapatkapitány, a sérülése után a kezdő tizenegybe visszatérő Dibusz Dénes megígérte: a drukkereikért is fognak küzdeni a pályán, mégpedig jól láthatóan, a zöld-fehér klub pedig jogi lépéseket helyezett kilátásba.
A Krone című osztrák lap értesülései szerint állítólag pirotechnikai eszközök használata miatt nem engedték be a szimpatizánsokat Ausztriába. Az osztrák belügyminisztérium szóvivője a lap megkeresésére azt nyilatkozta, hogy semmiféle rendőrségi intézkedés nem történt a részükről, épp ellenkezőleg: osztrák hatóságok emberei még csak nem is voltak a helyszínen. Szerintük a vonaton és a körülötte történt incidenseket követően a magyar vasúttársaság úgy döntött, hogy két kocsit lecsatol és Hegyeshalomban hagy. A Salzburger Nachrichten viszont arról számot be, hogy a tervezett határátlépés során kellemetlen jelenetek történtek: a huligánok tűzijátékot gyújtottak, és helytelenül viselkedtek, emiatt az osztrák rendőrség megtagadta a belépést az országba. Pénteken már arról szólt a fáma, hogy az osztrák magánvasút mozdonyvezetője nem vállalta a feladatot, mert tartott a szurkolókkal való incidenstől, így egyszerűen faképnél hagyta őket és a járművet. Egy biztos, az ügynek még lesz folytatása.
Az RB Salzburg otthonában a Ferencváros egyébként 3–2-re győzni tudott, így három fordulót követően hét ponttal áll az Európa-liga főtábláján.
„Mi sosem voltunk ilyen házigazdák.”
Az osztrák lapok keserű szájízzel vették tudomásul a Red Bull-csapat újabb vereségét a második számú kontinentális kupasorozatban, a legtöbben ugyanis könnyű mérkőzésre és győzelemre számítottak az FTC ellen. A bécsi Kurier így összegzett: „Nyolc perc alatt kiütés, a Salzburg a Ferencvárostól is kikapott”. Az ORF Sport tudósításában azt írta, hogy kilenc gyenge perc a hazaiak győzelmébe került. A laola1.at a salzburgiak újabb fiaskójának okát a védekezésben látta. A portál szerint az idény előtt néha még az is felvetődött, hogy az együttes akár ismét elődöntős lehet, de most már teljesen másképp fest a helyzete. „Nulla pont, a 36-ból 34. hely és vereség egy olyan rivális ellen, amely egyértelműen a mezőny legkönnyebben legyőzhető ellenfelei közé tartozik” – fogalmaztak. A cikk végén azt számolgatták, hogy a Salzburgnak
„Az esélytelenebbnek számító Ferencváros keserű vereségben részesítette a Salzburgot” – ez már az osztrák Kicker véleménye. Összességében elmondható, Ausztriában nagyon csalódottak voltak a csütörtöki eredmény miatt.
Nem gondolták volna, hogy kikap a Salzburg.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt