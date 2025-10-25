Az olaszok csak pislognak a magyar siker láttán, az osztrákok tettére nincs mentség

A Liverpool korábbi angol válogatott balhátvédje, a jelenleg szakértőként dolgozó Stephen Warnock a Vörösök Manchester United elleni veresége után nemes egyszerűséggel kijelentette, Kerkez Milos és a csapatkapitány Virgil Van Dijk nem tud együtt játszani, ezért a magyart ki-, a rutinos Andy Robertsont pedig betenné a kezdőbe. „Kerkez és Van Dijk kapcsolata a bal oldalon egyszerűen nem működik. Hiányzik a kommunikáció, és túl sokszor csúszik el a labda azon az oldalon. Borzasztó könnyű átjátszani őket, és nagyon sebezhetőek a lefordulásoknál is” – mondta Warnock.

Magyar bűnbakot találtak Liverpoolban: Kerkez Milos kikerült a kezdőcsapatból / Fotó: Peter Powell / AFP

Jamie Redknapp és Jamie Carragher is nagyon kritikusan nyilatkozott a 21 éves szárnyvédőről. Carragher a Sky Sports műsorában arról beszélt, hogy „normál esetben a Liverpool jobb oldali védelme szokott bajba kerülni, de ezúttal a bal volt a probléma. Kerkez és Van Dijk is szenvedett. A United rendszere komoly gondokat okozott nekik, Kerkez egyáltalán nem nézett ki komfortosan.”

A stúdióban ülő Redknapp a szünetben úgy fogalmazott, hogy „Kerkez kezd idegroncs lenni odakint.”

A magyar válogatott bekk kedvét mindenesetre nem vették el, ugyanis hétfőn ezt üzente az Instagram-oldalán: „Együtt maradunk és visszajövünk!”