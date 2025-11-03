Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Elképesztő számokat közölt Zelenszkij: év végére fegyvernagyhatalom válhat Ukrajnából

2025. november 03. 19:42

Két exportközpontot nyitunk – hangsúlyozta az ukrán elnök.

2025. november 03. 19:42
null

November végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Kijevben újságíróknak az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint. Az elnök hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket, mindegyik helyre tudta állítani a működését. 

Vagyis jelenleg egyetlen nagy hatótávolságú fegyvertípust sem veszítettünk el. Néha a tömeggyártás lelassul, mert elveszítünk ezt-azt, ez igaz. De mi is okozunk károkat az oroszoknak”

– jegyezte meg az államfő. Zelenszkij szerint Ukrajna jól teljesít a rakétagyártásban is, és jelenleg már hadrendben vannak az ukrán fegyveres erőknél a Flamingónak, illetve Neptunnak elnevezett rakéták. Az elnök bejelentette, hogy idén Ukrajna két képviseletet nyit a hazai szükségletet meghaladó, valamint a közös gyártás keretében előállított fegyverek értékesítésére. 

Két exportközpontot nyitunk: Berlinben és Koppenhágában. Ez még ebben az évben megvalósul”

– mondta. Magyarázata szerint Ukrajna olyan fegyvereket exportál, „amelyeknek az eladását megengedheti magának, hogy bevételre tegyen szert olyan hiánycikkek belföldi gyártására, amelyekre jelenleg nincs elég pénzünk”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette, hogy az Európai Unió országaival megkötendő szerződések kérdésével Olekszandr Kamisin, az ukrán elnök tanácsadója foglalkozik. Az államfő az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint a sajtótájékoztatón közölte, hogy a jövő héten Ukrajnába látogat egy amerikai küldöttség, és tárgyalásokat folytat a két ország között létrejött dróngyártási megállapodással kapcsolatosan.

Zelenszkij kérdésre válaszolva kijelentette, hogy európai tervet a háború lezárására nem látott, de Európa részéről különféle javaslatok érkeztek a békés rendezésre. Megjegyezte, hogy egyelőre sem Donald Trump amerikai elnök, sem az európai vezetők nem tudják rákényszeríteni az oroszokat a tárgyalások folytatására.

Ezt is ajánljuk a témában

Az államfő hozzátette, hogy tanácsadói szinten folynak konzultációk, de kész, „asztalon fekvő” terv még nincs. Amennyiben Európával sikerül kidolgozni egy tervet, Ukrajna azt egyeztetni fogja az Egyesült Államokkal is, mivel – mint fogalmazott – „az amerikaiaknak megvan a saját elképzelésük” a háború lezárásáról.

(MTI) 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. november 03. 20:44
Ha Ukrajna 'elszabadul' a fegyverszünet vagy békekötés után, akkor mire lehet számítani? Hogy Ukrajna egy békés, szelíd országgá válik? Ez talán nem lehetetlen, de nem is valószínű. Ha Ukrajnában elszabadul a vad indulat valamelyik szomszédja ellen, akkor...? A másik gond az, hogy az EU birodalmat építő, neo- oszoba vezérei még bátoríthatják is a hoholokat. Arra számíthatnak, hogy Ukrajna lesz a birodalom ökle a keleti végeken, és velük akarják megbüntetni a renitens, szuverenista országokat!
Válasz erre
0
0
Squalline
2025. november 03. 20:28
Értem, tehát euromilliárdok mennek el a felszín felett tartásukhoz, hogy a lakosság éhen ne dögöljön és fellázadjon, továbbá millárdokért vannak nekik fegyverek vásárolva. Mind az európai adófizetők pénzéből. És akkor ebből a pénzből fegyvert gyártanak, amit újra eladnak nekünk, mi jó drágán megvesszük, mert rettegünk attól, hogy egy hobbidrónt láttak berlin külsőn. De úgyis visszaadjuk ingyen, amit így megvettünk, mert ők védik ejrópát, azaz minket az orosz többségű donbaszban. De tudjátok, megérdemeljük. Mert amíg nem repül a molotov koktél brüsszelben, hogy ebből elég volt, addig csak félkegyelmű barmok vagyunk, akikkel a szart is meg lehet etetni. Nevetséges. Valahol füstös szobákban, elhihetitek, teli pofával röhögnek rajtunk, hogy ilyen hülyék a világon nincsenek.
Válasz erre
5
0
tamagaba
2025. november 03. 20:26
Orosz vagy amerikai?
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2025. november 03. 20:24
Ezek szerint szarban megint rossz ellenseget valasztott Ez magyar specialitas
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!