Lélegzetelállító felvétel: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de a másfél tonnás bomba „visszapattant” (VIDEÓ)

Egy Telegramról származó felvétel kezdett el az X-en terjedni, amely egy orosz FAB-1500-as irányított légibomba különös működését mutatja be. A másfél tonnás fegyver becsapódása után nem robbant fel, hanem visszapattant a levegőbe, átrepült a házak fölött, majd egy közeli mezőn detonált. A jelenet nemcsak látványos, hanem ritka is: ilyen esetet korábban még nem dokumentáltak nyilvánosan – írja a Portfólió.

A FAB-1500-as bomba az orosz arzenál egyik legnagyobb erejű, irányított légibombája, amely hatalmas pusztítást képes okozni. A mostani felvétel különlegessége, hogy a megszokott azonnali robbanás helyett a bomba irányt váltott, ami rávilágít a fegyver használatának kiszámíthatatlanságára és potenciális veszélyeire.

A videó kapcsán szakértők kiemelték: az orosz hadsereg egyre gyakrabban szereli fel régi típusú bombáit univerzális tervezési és korrekciós modulokkal (UMPK), amelyek növelik a hatótávolságot és lehetővé teszik a célzott csapásokat. Ezek a fejlesztések a 250-től akár 3000 kilogrammos bombákat is irányíthatóvá teszik, komoly fenyegetést jelentve az ukrán állások számára.