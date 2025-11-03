Ez nem Putyin napja: ukrán csapás semmisített meg egy orosz elitalakulatot a Fekete-tengeren

Az ukrán haditengerészet megsemmisítő csapást mért egy orosz elit különleges alakulat állásaira a Fekete-tengeren, a Szivas fúrótoronynál – közölte az Unian hírügynökség. Az akcióról az ukrán haditengerészet videófelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen a támadás eredménye látható. A közlemény szerint

„Ukrajna Fegyveres Erőinek Haditengerészete sikeres csapást mért az ellenség elit különleges alakulatára, amely a Fekete-tengeren található Szivas fúrótoronyban volt elhelyezve”.

A művelet után az orosz fél dezinformációs kampányt indított, amelyben azt próbálja elhitetni, hogy ukrán veszteség történt. Ennek részeként olyan felvételt terjesztenek, amelyen egy Lanszet-lövedék megsemmisít egy ukrán hadihajót. Az ukrán haditengerészet azonban határozottan cáfolta ezt, hangsúlyozva, hogy valójában ők alkalmaztak kamikaze drónt sikerrel a művelet során. A hadsereg szerint az orosz fél ezzel is igyekszik

győzelemként beállítani saját vereségét”.

A támadás helyszíne, a Szivas – vagy ahogyan gyakran nevezik, a Rohadt-tenger – egy sekély, mocsaras tóvidék Ukrajna déli részén, amely a Krím-félsziget északi és keleti partjai közé nyúlik be. A területet az Azovi-tengertől az Arabat-földnyelv választja el, amely homokpadként 270 métertől akár nyolc kilométerig is kiszélesedhet. A körülbelül 2560 négyzetkilométeres Szivas nyáron ásványi sókkal borítódik, melyeket a közeli, Krím északnyugati részén fekvő Krasznoperekopszk vegyipari üzemei hasznosítanak.