Lecsaptak az ukránok, lángokban állt egy nagy orosz olajfinomító (VIDEÓ)

Zelenszkij zuhanórepülésben: Pokrovszk bekerítése után Trump kijelentette, hogy nem ad Tomahawkot az ukránoknak
Teljes csőd az elmúlt pár nap Ukrajna számára.
Ugyanakkor az ukrán erőknek egyre nehezebb Pokrovszk városát megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól.
Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.
A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.
Az esetről több felvétel is készült. Ezek közül alább tekinthet meg párat:
A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén. „Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban” – számoltak be a közleményben.
Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól.
Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött.
Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban” – emelte ki.
Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.
(MTI)
Nyitókép: X-fotó
