Lecsaptak az ukránok, lángokban állt egy nagy orosz olajfinomító (VIDEÓ)

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.

Az esetről több felvétel is készült. Ezek közül alább tekinthet meg párat:

Russian Telegram channels report an attack on an oil refinery in Saratov, Russia, last night.



Saratov Refinery processes Urals crude oil and raw materials from the Saratov and Orenburg fields. Its capacity is up 7 million tons of oil per year. The plant produces more than 20… pic.twitter.com/gvnBsNG33o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 3, 2025

