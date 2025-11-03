Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
létesítmény Pokrovszk olajfinomító szabotőr orosz-ukrán háború Luhanszk vezérkar helyzet találat

Lecsaptak az ukránok, lángokban állt egy nagy orosz olajfinomító (VIDEÓ)

2025. november 03. 16:19

Ugyanakkor az ukrán erőknek egyre nehezebb Pokrovszk városát megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól.

2025. november 03. 16:19
null

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.

Az esetről több felvétel is készült. Ezek közül alább tekinthet meg párat:

Luhanszk megyében is lecsaptak az ukránok, de Pokrovszknál nem bírnak az oroszokkal

A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén. „Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban” – számoltak be a közleményben.

Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól. 

Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött.

Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban” – emelte ki.

Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.

(MTI)

Nyitókép: X-fotó

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. november 03. 16:51
Az ukránoknak valamivel a hírekben "ellensúlyozni" kell, hogy a fronton az összeomlás szélén vannak. Nem állítom, hogy nem okoznak nehéz perceket Putyinnak, de ezek a "malmok lassan őrölnek", de őrölnek.
Válasz erre
5
0
obakapimaki
•••
2025. november 03. 16:51 Szerkesztve
"közölte az ork-rain vezérlar...".. 😂🤡🤡🤡😂 A Grimm fivérek és Andersen azóta is üti a homlokát a felhők felett.. 😁🤡🤡😂💩🇺🇦💩
Válasz erre
1
0
alenka
•••
2025. november 03. 16:38 Szerkesztve
Arra van erejük és idejük, hogy finomítókat robbantgassanak. De: mennyi halott baka lesz Krasnoarmeyskben? ( Pokrovsk).... A terrorista, agyament drogos stöpszli naci kobold feláldozza mindet!.....milyen náci geci faj ez?...
Válasz erre
4
0
Zsolt75
2025. november 03. 16:36
..."és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt "... Bolondok! Így szárazon lesztek megcsinálva!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!