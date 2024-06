Meg fog lepődni, ha megtudja, hányadik Marco Rossi a szövetségi kapitányok fizetési rangsorában!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kiderült, mennyit keresnek a válogatott szövetségi kapitányok

Június 14-én kezdetét veszi a labdarúgó Eb, amelyen összesen 24 csapat vesz részt. A magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt években nyújtott teljesítményével kivívta az ellenfelek elismerését, és szakmai körökben is egyre többen méltatják szövetségi kapitányunk munkáját. Marco Rossi már 2018 óta vezeti a magyar labdarúgó-válogatottat, és ezalatt feljutatta Magyarországot a Nemzetek Ligája A divízójába, majd a bennmaradás is sikerült, valamint két Európa-bajnokságra is kivezette a nemzeti együttest.

Kíváncsi, hogy mennyi fizetést kap egy ilyen sikeres edző? A Finance Football cikkét szemléző Vg.hu jóvoltából ez is kiderült. A lap gyűjtéséről a Világgazdaság írt bővebben. Eszerint olasz-magyar mester munkájáért évi 300 ezer euró juttatásban részesül, ami középárfolyammal számolva 118 millió 200 ezer forint, azaz havi szinten 9,85 millió plusz az esetleges pérmiumok.

De magasnak számít-e Rossi fizetése nemzetközi összevetésben? Bizony egyáltalán nem!

A magyar válogatott vezetője 300 ezer eurós bérével Matjaz Kekkel, a A szlovén nemzeti együttes menedzserével holtversenyben mindössze a 20. az Eb-résztvevő szövetségi edzők fizetési rangsorában. Marco Rossinál csak a cseh kapitány Ivan Hasek (250 ezer euró), a román válogatott trénere, Edward Iordanescu (240 ezer euró), és a grúz csapat vezetője, Willy Sagnol (200 ezer euró) keres kevesebbet.

Az Eb-résztvevő válogatottak szövetségi kapitányainak fizetései

Forrás: Financefootball.com/vg.hu

A legjobban kereső szövetségi kapitány Gareth Southgate, az angolok szakvezetője, ő 5,8 millió eurós bérével majdnem hússzorosát keresi Rossi fizetésének.

A második 4,8 millió eurós éves bérrel Julian Nagelsmann, a német csapat edzője, a dobogó harmadik helyére pedig a portugál szövetségi kaitány, Roberto Martínez, akinek fért fel, 4 millió euró éves fizetéssel.