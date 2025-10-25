George F. Hemingway: Marco Rossi szenved a kritikáktól, engem viszont azok éltettek!

A Budapest Honvéd egykori tulajdonosa, George F. Hemingway volt a Sport TV Mai Helyzet című műsorának vendége. A kispesti klubbal való kapcsolata mellett mesélt Marco Rossiról is. Elmondása szerint arroganciából vágott neki 2006-ban a magyar labdarúgásban töltött kalandos éveibe. Akkoriban értékesítette a vállalatait, és túl sok pénze volt, ami elkezdett viszketni a zsebében.

Marco Rossi is téma volt. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az egykori tulaj reagált a Marco Rossiról terjedő hírekre, melyek szerint annak idején az NB I egyik legrosszabbul fizetett edzőjeként rakott össze bajnokcsapatot Kispesten.

Én nem hiszem, hogy ő volt az NB I legrosszabbul fizetett edzője, de szerintem nem volt benne az első öt-hatban.

Voltak csapatok, akik ide-oda fizettek játékosokat, és nem túlzottan jó edzőket. Marco Rossi tisztességesen meg volt fizetve, de azt nem állítom, hogy az első négy-öt edző között volt fizetés tekintetében. A labdarúgásban a sportsikerekhez két dolog kell, tudás és pénz, és ha csak az egyik van, nincs siker. Ha megvan mindkettő, akkor jön a harmadik, a szerencse” – árult el pénzügyi titkokat az üzletember.