10. 25.
szombat
Marco Rossi Budapest Honvéd George F. Hemingway

George F. Hemingway: Marco Rossi szenved a kritikáktól, engem viszont azok éltettek!

2025. október 25. 18:43

George F. Hemingway, aki 2006 és 2019 között volt a Budapest Honvéd tulajdonosa, egy hosszabb interjúban beszélt a kispesti klub megvásárlásáról, az ott töltött évekről és Marco Rossival való kapcsolatáról is.

null

A Budapest Honvéd egykori tulajdonosa, George F. Hemingway volt a Sport TV Mai Helyzet című műsorának vendége. A kispesti klubbal való kapcsolata mellett mesélt Marco Rossiról is. Elmondása szerint arroganciából vágott neki 2006-ban a magyar labdarúgásban töltött kalandos éveibe. Akkoriban értékesítette a vállalatait, és túl sok pénze volt, ami elkezdett viszketni a zsebében.

Marco Rossi
Marco Rossi is téma volt. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az egykori tulaj reagált a Marco Rossiról terjedő hírekre, melyek szerint annak idején az NB I egyik legrosszabbul fizetett edzőjeként rakott össze bajnokcsapatot Kispesten. 

Én nem hiszem, hogy ő volt az NB I legrosszabbul fizetett edzője, de szerintem nem volt benne az első öt-hatban.

Voltak csapatok, akik ide-oda fizettek játékosokat, és nem túlzottan jó edzőket. Marco Rossi tisztességesen meg volt fizetve, de azt nem állítom, hogy az első négy-öt edző között volt fizetés tekintetében. A labdarúgásban a sportsikerekhez két dolog kell, tudás és pénz, és ha csak az egyik van, nincs siker. Ha megvan mindkettő, akkor jön a harmadik, a szerencse” – árult el pénzügyi titkokat az üzletember.

Marco Rossi nem szereti a kritikát

Ezután szóba került a szövetségi kapitány teljesítménye a válogatott kispadján.

„Örülök, hogy Marco Rossi a válogatottnál jó munkát végez. 

Sajnálom, hogy annak ellenére, hogy a válogatott jól teljesít, egy kisebb kudarc után elkezdik Marcót szidni. Azért, mert Marco velem ellentétben egy nagyon érzékeny ember. Marco nem szereti, ha szidják, őt ez megviseli. Én mindig azt tanácsoltam neki, hogy ne izgassa magát, hogy mások mit mondanak, mert az teljesen jelentéktelen, de őt befolyásolja mások véleménye. Ha negatív dolgokat mondanak, ő szenved”.

Ezt is ajánljuk a témában

Hamingway ellenpéldaként felvetette, hogy őt bizony sosem zavarták a kritikák:

„A kihívásokat, amikor zengett az engem elítélő, televízióban nem kimondható rigmus a szurkolók részéről, én azt élményként éltem meg. Éreztem, hogy élek. A sikereket is szerettem. A bajnoki cím mellett pedig az akadémista gyerekek mérkőzései jelentették a legnagyobb élményt, úgyhogy valószínűleg újra belevágnék a csapat megvásárlásába, ha visszamehetnék az időben” – zárta gondolatait.

Nyitókép: Sport Tv

