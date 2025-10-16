Ft
asszisztens piac mesterségesintelligencia eszköz OpenAI

Hallgatózik és leskelődik majd a ChatGPT új kütyüje 

2025. október 16. 13:36

Az OpenAI és Jony Ive egy titkos, tenyérnyi MI-eszközt fejleszt, amely 2026-ra várható, de már most aggályokat kelt a folyamatos „hallgatózása” és „leskelődése” miatt. A mindig bekapcsolt készülék adatvédelmi vihart kavart, miközben technikai akadályok, például a számítási kapacitás hiánya is nehezíti a piacra lépését. 

2025. október 16. 13:36
null

A ChatGPT mögött álló OpenAI és Jony Ive, az Apple korábbi dizájnfőnöke egy forradalmi mesterségesintelligencia (MI)-eszközt fejleszt, ami Financial Times október elején megjelent anyaga szerint jövőre kerülhet piacra. A tenyérnyi méretű, kijelző nélküli készüléket mikrofonnal, kamerával és hangszóróval látták el, a célja pedig a környezetből érkező audio- és vizuális jelek alapján a felhasználók kéréseinek kiszolgálása. A projekt azonban számos technikai kihívással szembesül, amelyek késleltethetik a piacra lépését, nem is szólva a jogi és erkölcsi aggályokról. 

Dollármilliárdos befektetés 

Az OpenAI nem kevesebb mint 6,5 milliárd dollárért vásárolta fel Ive cégét, az Iót, hogy  

egyesítse az Apple ikonikus termékei – például az iMac, az iPod és az iPhone – mögött álló dizájnfilozófiát a fejlett MI-technológiával.  

A cél egy olyan eszköz létrehozása, amely bőven meghaladja az Amazon Echo vagy a Google Home képességeit, hasznosabb személyi asszisztensként szolgálva, miközben mégsem válik tolakodóvá. 

Technikai akadályok  

A fejlesztés során az OpenAI és Ive csapata több problémával küzd. A legnagyobb kihívások közé tartozik az asszisztens digitális személyiségének kialakítása, az adatvédelmi kérdések kezelése, valamint a háttérben, a számítási felhőben megbúvó nagy kapacitás biztosítása az eszköz működtetéséhez. Egy Ive-hoz közel álló forrás szerint a számítási kapacitás hiánya az igazán jelentős akadály, mivel az OpenAI még a ChatGPT megfelelő működéséhez szükséges infrastruktúrát sem tudta teljesen biztosítani. 

Mindig hallgatózna, leskelődne a háttérben 

Az eszköz különlegessége, hogy úgynevezett allways on, azaz mindig bekapcsolt üzemmódban működik, azaz nem hangparancsra aktiválódik. Az érzékelői folyamatosan gyűjtik az adatokat, hogy a benne lévő asszisztens megállás nélkül építse a „memóriáját”, így hatékonyabban reagálhasson a felhasználók igényeire. Ez azonban súlyos adatvédelmi aggályokat vet fel, különösen az Európai Unióban a GDPR szigorú szabályozása miatt. Persze ha valaki megveszi majd ezt az eszközt, azzal bizonyosan többször is aláíratják az adatkezelési beleegyező nyilatkozatot... 

A megfelelő hangnemet keresik 

Az asszisztens virtuális személyiségének finomhangolása egyelőre szintén nehézséget okoz. A cél ugyanis egy olyan társ létrehozása, amely segítőkész, de nem túl beszédes vagy hízelgő. A ChatGPT-nél már tapasztalt problémák – például a túlzott beszédesség, a beszélgetés befejezésének nehézsége vagy éppen a pontatlan információk – itt is fennállnak. Egy forrás szerint az OpenAI egy olyan eszközt szeretne, amely barátságos, de nem furcsa MI-partner, vagyis jobb, mint egy egyszerűen továbbfejlesztett Apple Siri. 

Verseny van a piacon 

Az MI-eszközök piaca telített és rengeteg kockázatot rejt. A korábbi próbálkozások, mint a Friend, nyakban viselhető MI-társ vagy a Humane AI pin nevű szerkezet – amelyben Sam Altman, az OpenAI vezetője is érdekelt volt –, kudarcot vallottak, részben a felhasználók által „kísértetiesnek” vagy „szarkasztikusnak” ítélt működés miatt. Az OpenAI eszköze így komoly kihívásokkal néz szembe a jövőre ígért piaci bevezetés során. 

Erős csapat, nem kínai gyártás 

Az OpenAI jelentős erőforrásokat mozgósít a projekt sikeréért. Az Io felvásárlásával több mint 20 egykori Apple-mérnököt szerzett, és további szakembereket toborzott a Meta Quest headset- és okosszemüveg-projektjéből. A gyártás során kínai partnerekkel, például a Luxshare-rel működnek együtt, de az összeszerelést valószínűleg Kínán kívülre helyezik, feltehetően geopolitikai és biztonsági megfontolások miatt. 

Ne feledjünk azonban, hogy bőven van tőke a háttérben, hiszen  

az OpenAI a közelmúltban 500 milliárd dolláros tőzsdei értékeléssel a világ legértékesebb magáncégévé vált, megelőzve Elon Musk SpaceX-ét. 

A hardverpiaci terjeszkedés pedig a cég stratégiájának az egyik fontos pillére, részben azért, hogy igazolja a magas tőkepiaci értékelését. Az új eszköz sikere így alapvető fontosságú lehet abban, hogy az OpenAI tovább erősítse a pozícióját. 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.   

 Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

 

