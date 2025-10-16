Hallgatózik és leskelődik majd a ChatGPT új kütyüje 

Az asszisztens virtuális személyiségének finomhangolása egyelőre szintén nehézséget okoz. A cél ugyanis egy olyan társ létrehozása, amely segítőkész, de nem túl beszédes vagy hízelgő. A ChatGPT-nél már tapasztalt problémák – például a túlzott beszédesség, a beszélgetés befejezésének nehézsége vagy éppen a pontatlan információk – itt is fennállnak. Egy forrás szerint az OpenAI egy olyan eszközt szeretne, amely barátságos, de nem furcsa MI-partner, vagyis jobb, mint egy egyszerűen továbbfejlesztett Apple Siri.
Verseny van a piacon
Az MI-eszközök piaca telített és rengeteg kockázatot rejt. A korábbi próbálkozások, mint a Friend, nyakban viselhető MI-társ vagy a Humane AI pin nevű szerkezet – amelyben Sam Altman, az OpenAI vezetője is érdekelt volt –, kudarcot vallottak, részben a felhasználók által „kísértetiesnek” vagy „szarkasztikusnak” ítélt működés miatt. Az OpenAI eszköze így komoly kihívásokkal néz szembe a jövőre ígért piaci bevezetés során.
Erős csapat, nem kínai gyártás
Az OpenAI jelentős erőforrásokat mozgósít a projekt sikeréért. Az Io felvásárlásával több mint 20 egykori Apple-mérnököt szerzett, és további szakembereket toborzott a Meta Quest headset- és okosszemüveg-projektjéből. A gyártás során kínai partnerekkel, például a Luxshare-rel működnek együtt, de az összeszerelést valószínűleg Kínán kívülre helyezik, feltehetően geopolitikai és biztonsági megfontolások miatt.