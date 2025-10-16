Hallgatózik és leskelődik majd a ChatGPT új kütyüje 

A ChatGPT mögött álló OpenAI és Jony Ive, az Apple korábbi dizájnfőnöke egy forradalmi mesterségesintelligencia (MI)-eszközt fejleszt, ami Financial Times október elején megjelent anyaga szerint jövőre kerülhet piacra. A tenyérnyi méretű, kijelző nélküli készüléket mikrofonnal, kamerával és hangszóróval látták el, a célja pedig a környezetből érkező audio- és vizuális jelek alapján a felhasználók kéréseinek kiszolgálása. A projekt azonban számos technikai kihívással szembesül, amelyek késleltethetik a piacra lépését, nem is szólva a jogi és erkölcsi aggályokról.

Dollármilliárdos befektetés

Az OpenAI nem kevesebb mint 6,5 milliárd dollárért vásárolta fel Ive cégét, az Iót, hogy

egyesítse az Apple ikonikus termékei – például az iMac, az iPod és az iPhone – mögött álló dizájnfilozófiát a fejlett MI-technológiával.

A cél egy olyan eszköz létrehozása, amely bőven meghaladja az Amazon Echo vagy a Google Home képességeit, hasznosabb személyi asszisztensként szolgálva, miközben mégsem válik tolakodóvá.