Kína haragja Brüsszelre zúdul

Gyors újratervezés

Mert először a háttérben, immár pedig teljesen nyíltan megindult a párbeszéd az EU és Kína között egy felülvizsgálat ügyében – ezt pedig egyáltalán nem Kína, hanem Brüsszel kezdeményezte. Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa a napokban vette fel a kapcsolatot a kínai kormánnyal, hogy hivatalos konzultációt kezdeményezzen az elektromos autókra kivetett vámok ügyében. Az Európai Bizottság tehát felmérte tette következményeit, ráébredt, hogy a kínai ellencsapások miként sújthatják a tagállamok iparát és kereskedelmét, és az utolsó pillanatban be akarja húzni a féket. Mindkét fél számára sorsdöntő tárgyalássorozat lesz ez. Ha nem sikerül konszenzusos megállapodásra jutni, a kereskedelmi háború nagy károkat fog okozni Kínának – az Európai Uniónak viszont mérhetetleneket. Most pedig más sem hiányzik az egyébként is agyongyötört európai gazdaságnak, mint hogy harcolni kezdjen a világ második legnagyobb gazdaságával, elveszítve legfontosabb piacait, még nagyobb reménytelenségbe taszítva iparát.

***

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Rjumin



