Disznóság: Kína vizsgálatot indít az európai malacok ellen

Az ázsiai ország válaszcsapása nem érhette váratlanul Brüsszelt.

Peking többször is azzal vádolta a Von der Leyen-testületet, hogy fegyverként használja és teljesen átpolitizálta a kereskedelmet, nyílt protekcionista gyakorlatot folytatva.

Kína nem véletlenül választotta az élelmiszeripart arra, hogy visszalőjön: olyan termék ellen indította el a vizsgálatát, amelynek esetében máshonnan is meg tudja oldani a beszerzést, akár önellátási törekvései, akár importjának diverzifikációs hálója miatt. Vagyis – ellentétben a kínai autókra kivetett brüsszeli vámok esetével – nem kockáztat túlzottan. Ha Brüsszel a csapásra nem akar újabb csapással válaszolni, akkor a kínai figyelmeztetés el is érte a célját, és megakaszt egy eszkalációval fenyegető kereskedelmi háborút, amelyben végül mindkét fél sorozatos és egyre súlyosbodó veszteségeket szenvedne el. Éppen emiatt nem is kell annyira vastagon fognia a kínai ceruzának, amikor az extravámok kiszámolása napirendre kerül.

***

