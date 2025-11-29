Üzenet Pekingből: Reméljük, hogy Macronnak sikerül Brüsszelt jó útra térítenie

Amikor Emmanuel Macron, az európai stratégiai autonómia egyik vezető szószólója Kínába érkezik, gazdasági programja ennek a koncepciónak a gyakorlati próbája lesz. A cél egy olyan gazdasági partnerség kialakítása, amely jobban épít a kölcsönösségre és a kiegyensúlyozottságra. Franciaország, melynek repülőgépipara, polgári atomtechnológiája, luxustermékei és magas hozzáadott értékű mezőgazdasága van, jó pozícióból kezdhet neki az egyre inkább magas minőségű fejlődésre és a fogyasztás színvonalának emelésére összpontosító kínai piachoz való kapcsolódásnak.

Az együttműködés jövője túlmutat a kereskedelem meglévő területein. A zöld és digitális átmenet páratlan távlatokat nyit a Kína-EU kooperációban.

A klímaváltozás mint közös egzisztenciális fenyegetés tekintetében Kína és Európa egyaránt abban érdekelt, hogy vezető szerepet vállaljon.

A megújulóenergia-technológiák területén létrehozható vegyesvállalatok felgyorsíthatják a globális dekarbonizációs programot – ilyenek az új generációs napelemek, az offshore szélerőművek és a zöldhidrogén. Mindkét fél érdekelt a technológiai innováció felgyorsításában és megosztásában is. A fenntartható városi közlekedésben felépített együttműködések, ideértve az elektromosautó-infrastruktúrát és az okoshálózatokat, meghatározhatják a technológiai partnerség következő korszakát. A potenciál a digitális területen is hasonlóan óriási, bár fontolva haladást igényel. A mesterséges intelligencia etikai normáinak és kormányzási kereteinek közös kidolgozása hozzájárulhat a globális szabványok kialakításához. A felhőalapú szolgáltatások, a kiberbiztonság és a kis- és középvállalkozások digitális átállása terén megvalósuló együttműködés pedig új piacokat teremthet.

Ez a tekintélyes gazdasági program rávilágít egy alapvető tényre: arra, hogy Európa Kínához a magabiztos partnerség szerepéből, nem pedig alárendelt szerepből közelít.