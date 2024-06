Brüsszeli jobbegyenes tüzeli tovább a kereskedelmi háborút

Kínai csavar

A 17,4 százalékos extravám azonban pusztán arra jó, hogy Brüsszel elmondhassa, odacsapott a BYD-nak, amely még ebben az esetben is profitot fog termelni, vagyis a büntetés ellenére változatlanul tudja tartani árait, sőt (ha huncutkodni akar a piaccal) még csökkentheti is azokat, fricskát adva Von der Leyennek.

Itt jön a képbe az elképesztő adat: a kínai kereskedelmet alaposan tanulmányozó Rhodium Group agytröszt számításai szerint

ahhoz, hogy a kínaiak valóban megérezzék az extravámok hatását, minimum 50 százalékos büntetésre lenne szükség.

Minden, ami e határ alatt van, egyáltalán nem riasztja el az európai piactól a BYD-t. Amikor Ursula von der Leyen dömpingről beszélt, természetesen nem mondott igazat. A BYD Seal U-t például Kínában 20 500, az EU-ban pedig 42 ezer euróért árulják. Az exportösztönző erő nyilvánvaló az utóbbinál, de dömpingárról beszélni nem érdemes. Az összeg az előállítási költséghez és a kínai árhoz képest akkora, hogy ha még a szállítást és az extravámot is belekalkuláljuk, a BYD-nak vígan megéri tízezrével szállítani Európába.

Ami a legfontosabb: a kínai gyártók célja alapvetően nem az extraprofit elérése, hanem az, hogy sziklaszilárdan megvessék a lábukat az európai piacon. A tervek szerint a BYD 2025-re 5, míg 2030-ra 10 százalékos európai részesedést szeretne elérni, a profit tehát ebben a történetben kisebb volumen esetén is bőven megéri a számára.

Bár az elektromos járművek piaca az utóbbi hónapokban fékezni kezdett, a kínai gyártók nem lassítanak a tempón. A vállalatok folyamatosan fejlesztenek és kapacitást növelnek, a terjeszkedésbe tehát magukat hajszolják bele – még akkor is, ha csökken a belső fogyasztás. A Financial Times adatai szerint 2026-ra a BYD éves gyártási kapacitása eléri a 6,6 millió elektromos autót, szemben a 2023 végi 2,9 millióval. A globális piacon tehát meg kell kétszereznie az eladásait, amit meg is tehet, a feltuningolt extravámok kivetése esetén is – 17,4 százaléknál pedig még nyert ügye van.

A gyártás Magyarországra helyezésével ráadásul minden esetleges importszankció értelmetlenné válik: az unió a korábbi piaci szabályok szerint játszik tovább, új szereplőkkel, blokkosodási törekvés ide, brüsszeli „kockázatmentesítés” oda.

Révész Béla Ákos megjegyzése