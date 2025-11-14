Kína új szabályokat ír a zöld- és digitális világban

A függőség csapdája

A Nyugat problémája az, hogy ezek a beruházások geopolitikailag is látványosan terjesztik Kína hatalmát: sok esetben a kínai hitelek olyan feltételekkel járnak, amelyekből nehéz kiszállni. Srí Lanka esete erős figyelmeztetés: amikor az ország nem tudta törleszteni a kínai kölcsönöket, Peking 99 évre bérbe vette Hambantota stratégiai kikötőjét.

Ráadásul a zöldtechnológiák exportja ugyanezt a mintát követi. Az országok, amelyek kínai infrastruktúrára építenek, végső soron technológiai és pénzügyi függőségbe kerülhetnek – figyelmeztet a Reuters anyaga. Hosszú távon ez politikai lojalitást is jelent: nehéz kritizálni Kínát, ha az ország energiarendszere és kommunikációs infrastruktúrája kínai napelemeken, szélparkokon és kínai 5G-technológián múlik.

Cinizmus versus pragmatizmus

Van itt némi képmutatás is. Kína energiatermelésének 59 százaléka még mindig szénből származik, ezért a világ szén-dioxid-kibocsátásának 30 százalékáért felel. Mégis zöldnagyhatalomként pozicionálja magát külföldön. A fejlődő világ számára ez persze másodlagos kérdés, számukra Kína az a „pragmatikus partner”, amely nem moralizál, nem követel reformokat, hanem csak üzletet kínál.. Tavaly Kína zöldtechnológia-exportja jóval meghaladta a 150 milliárd dollárt (ez a teljes magyar költségvetés éves bevételeinek több mint másfélszerese) – és ezzel nemcsak pénzt, hanem globális befolyást is szerzett.