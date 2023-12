Teljes a káosz az ukrán hadisegélyek körül

Bár Magyarország az, aki tisztán és érthetően megkérdőjelezi az ukrán segélyezési rendszer és módszer alapjait, az Európai Unió egyre több államában értenek vele egyet abban, hogy a jelenlegi struktúra nemcsak kidolgozatlan, de olyan trükközésekre ad lehetőséget, ami – ha nem is nevezhető visszaélésnek –, mindenképpen megoldandó problémákat vet fel.

Mint arról a Politico hírlevelében beszámolt, felbukkant egy bizalmas, nem hivatalos német kormányfeljegyzés, amelynek tartalma alapjaiban rengetheti meg az EU Ukrajnával kapcsolatos finanszírozási technikáját. Olyannyira, hogy még az az abszurd helyzet is elképzelhető, hogy az Európai Békekeret (EPF) néven futó háborús finanszírozási projektet maga a nagy fegyverszállító, Németország fogja kivégezni, kirántva ezzel a talajt az egységes ukrán támogatás alól.

Békekeret házi használatra

Németország nem most kezdett el először zúgolódni az EPF furcsa visszásságai miatt. A Békekeret egy olyan, kifejezetten védelmi és költségvetésen kívüli alap, ahová a tagállamoknak kötelező befizetniük egy GDP arányában megállapított összeget. Eredetileg az EU védelmi célú kiadásait, például a külföldi katonai missziókat finanszírozták belőle, mára azonban gyakorlatilag az ukrajnai háború finanszírozási csomópontja lett. Az eredeti elképzelések szerint ebből a pénzből oldották volna meg a közös lőszerbeszerzést, valamint az egyes tagországok által Ukrajnába küldött fegyverzet pótlását.

Éppen utóbbiból lett elege a német kormánynak. Berlin az EPF teljes összegének mintegy a negyedét állja, ám azt is látja, hogy egyes tagállamok hogyan használják fel az összegeket. Néhány hónappal ezelőtt robbant ki egy kisebb botrány az észt miniszterelnök, a most éppen NATO-főtitkári posztra ácsingózó Kaja Kallas főszereplésével. A hölgy remek trükköt eszelt ki: a már egyébként is elavult és hadrendből a tervek szerint kivonandó, zömében a szovjet érából származó fegyvereit átadja Ukrajnának,

majd küld egy számlát Brüsszelnek, ám azon nem az átadott, régi fegyverzet valós értéke szerepel, hanem azé a vadonatújé és moderné, amelyet helyette venni akar.

Így történhetett, hogy Észtország eddig több százmillió eurót zsebelt be az Európai Békekeretből, hogy abból nagybevásárlást csapjon saját hadseregének.

A probléma ezzel az, hogy Németország (és az európai adófizetők) pénze jelenleg arra megy el, hogy többek között felépítsék az észt haderőt. Ami egyébként nemzeti feladat lenne, és morális megkérdőjelezhetőségén túl súlyos kérdéseket vet fel az európai pénzelosztás tekintetében is.