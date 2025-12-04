Bezuhla hozzátette, hogy az orosz csapatok már régóta behatoltak Kosztyantinyivkába, és vészesen közelednek Zaporizzsja felé. A képviselő szerint a front folyamatosan romlik, és a jelenlegi katonai vezetés képtelen megállítani az előrenyomulást.

A parlamenti felszólalás során Bezuhla a hadsereg körüli korrupciós ügyekre is kitért, és felszólította az ukrán kormányt Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztésére, valamint átfogó vezérkarcsere végrehajtására.