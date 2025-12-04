„Mind itt fogunk meghalni” – kétségbeesett üzenetet küldött az ukrán katona az ostromgyűrűbe zárt városból
Hiába tagadja az ukrán vezérkar, egyre reménytelenebb a helyzet a fronton.
A parlamenti képviselő szerint a jelenlegi béketárgyalások stagnálnak és Ukrajnában „még jó néhány évig nem lesz béke”.
Bezuhla hozzátette, hogy az orosz csapatok már régóta behatoltak Kosztyantinyivkába, és vészesen közelednek Zaporizzsja felé. A képviselő szerint a front folyamatosan romlik, és a jelenlegi katonai vezetés képtelen megállítani az előrenyomulást.
A parlamenti felszólalás során Bezuhla a hadsereg körüli korrupciós ügyekre is kitért, és felszólította az ukrán kormányt Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztésére, valamint átfogó vezérkarcsere végrehajtására.
Bezuhla egyúttal rendkívül pesszimistán ítélte meg a jelenlegi béketárgyalásokat is, mondván, hogy „még jó néhány évig nem lesz béke” Ukrajnában.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
