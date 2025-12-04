Ft
12. 04.
csütörtök
Marjana Bezuhla Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Nép Szolgája vezérkar Olekszandr Szirszkij

Beszakadt a jég Zelenszkij lába alatt: az elnök saját képviselője követelte a katonai vezérkar menesztését

2025. december 04. 15:39

A parlamenti képviselő szerint a jelenlegi béketárgyalások stagnálnak és Ukrajnában „még jó néhány évig nem lesz béke”.

2025. december 04. 15:39
null

Marjana Bezuhla, a Nép Szolgája párt, azaz Zelenszkij politikai erőinek parlamenti képviselője drámai felszólalásban ismertette Ukrajna kritikus helyzetét.

A politikus szerint Pokrovszk gyakorlatilag elveszett, míg a szomszédos Mirnohrad teljesen bekerítve áll a fronton.

Bezuhla hozzátette, hogy az orosz csapatok már régóta behatoltak Kosztyantinyivkába, és vészesen közelednek Zaporizzsja felé. A képviselő szerint a front folyamatosan romlik, és a jelenlegi katonai vezetés képtelen megállítani az előrenyomulást.

A parlamenti felszólalás során Bezuhla a hadsereg körüli korrupciós ügyekre is kitért, és felszólította az ukrán kormányt Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztésére, valamint átfogó vezérkarcsere végrehajtására.

Bezuhla egyúttal rendkívül pesszimistán ítélte meg a jelenlegi béketárgyalásokat is, mondván, hogy „még jó néhány évig nem lesz béke” Ukrajnában.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

magichorze
•••
2025. december 04. 16:06 Szerkesztve
Akkor Bezuhla mindig is orosz ügynök volt, gondolom.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 04. 16:05
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
1
0
