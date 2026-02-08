Elhunyt a salföldi Kis Nyomda tulajdonosa, Charles Whitehouse

Önkéntelenül adódik a párhuzam: Lázár Veronika, aki szüleivel 1956-os menekültként került Svájcba, úgy hozta Magyarországra Charles Whitehouse-t, ahogy az 1830-as évek második felében Wesselényi Polixéna John Pagetet. Mindkét angol úr otthonának választotta hazánkat: John Paget az erdélyi-medencei Aranyosgyérest, Charles Whitehouse a káli-medencei Salföldet. Bár a 19. és a 20–21. század természetesen más körülményeket és lehetőségeket kínált nekik, Whitehouse törekvése és munkássága méltó arra, hogy neves elődjére, a reformkori Erdélyt és Magyarországot bemutató kiváló útikönyv szerzőjére, a korszerűen gazdálkodó birtokosra, szőlőtermelőre és borászra hivatkozva emlékezzünk rá.

Charles Whitehouse Londonban született, és a Cambridge-i Egyetem történelem szakán szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése után egy londoni könyvkiadónál helyezkedett el, ahol munkaköri feladata volt, hogy végigkísérje egy-egy könyv útját a kézirat kiadóba érkezésétől kezdve a nyomdai munkákon keresztül egészen a terjesztésig. Ez volt az az időszak, amikor a gyorsaságot és olcsó előállítást biztosító technológia rohamosan kiszorította a kézi szedést, és az ólombetűk fölöslegessé váltak. A fiatal munkatárs főnökétől két láda betűkészletet kapott, s vásárolt magának egy kis asztali nyomdát. Szabadidejében pedig a kiadó melletti könyvtár nyomdatörténeti munkáit bújta. Ekkor találkozott az erdélyi betűmetsző és nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós nevével. Whitehouse szakmai körökben nemegyszer szóvá tette, hogy a letisztult formájú, arányos Janson betűket, amelyeket 1954-ig a holland Anton Janson munkájának tartottak, legalább Kis–Janson betűknek illene nevezni – utólagos jóvátételként is a tragikus sorsú magyar betűmetsző és polihisztor emlékére.