Mindegy egyes magyar mögött névtelen és ismeretlen magyarok ezrei állnak, akár az angyalok – A magyar kultúra napjára

Mindegy egyes magyar mögött névtelen és ismeretlen magyarok ezrei állnak, akár az angyalok.

Tessék, máris megérkeztem a pátoszhoz, pedig mennyire fogadkoztam, hogy most aztán elkerülöm. De talán ez mégsem volt igazán patetikus mondat. Ez inkább egy hűvös, leíró jellegű mondat, ami genetikai értelemben ugyanúgy megállja a helyét, mint lelki értelemben. Még akkor is, ha a mindannyiunk háta mögött álló névtelen magyarok ezrei nem is voltak magyarok, hanem tótok voltak, románok voltak, szerbek voltak, zsidók voltak, vagy akármik voltak. Maradjunk annyiban, hogy magyarok voltak, amennyiben a történelmi Magyarország területén éltek. Ez kényes téma, tudom, és nyilván akadtak számosan olyanok is, akik nem érezték magyarnak magukat, de most tekintsünk el ettől. Az is egy viszony a magyar kultúrához, ha nem érzem magyarnak magam. Tehát van ez az ismeretlen sokaság, „száz ezer ős szemlélget velem”, ahogy József Attila írja. Na tessék, már idézek is, pedig mennyire fogadkoztam, hogy ezt is el fogom kerülni. Úgy látszik, mindig ugyanabba a hibába esek.

Sok évvel ezelőtt, egy téli estén egy költő konyhájában üldögéltem. Már nem emlékszem, miről dumáltunk, csak arra, hogy valaki a társaságból egyszer csak azt találta mondani, hogy

mennyire ócska a Wass Albert, már a nevétől hánynia kell, micsoda egy szirupos lektűr, olcsó fasiszta irodalom.

Akkor már olvastam A funtineli boszorkány című regényét, és azt találtam mondani, hogy az egy kitűnő regény, sőt, az egyik legjobb magyar regény. Nagy csönd támadt a konyhában, de nem tartott sokáig, mert a kollektív elnémulás után annál nagyobb hangzavar tört ki hirtelen. Jöttek a szokásos futamok, a jól ismert, unásig ismert ellenérvek, tirádák, de végül azért csak kiderült, hogy rajtam kívül senki nem olvasta az említett regényt, véleményük viszont annál inkább volt róla. Nem igazán hitték el nekem, hogy számomra A funtineli boszorkány éppen annyira emlékezetes és fontos, mint az Iskola a határon Ottlik Gézától, a Saulus Mészöly Miklóstól, az Aranysárkány Kosztolányitól, vagy a Fekete kolostor Kuncz Aladártól. Hogy egyebeket most ne is említsek. Ezzel a jelentéktelen anekdotával nem magamat óhajtom fényezni természetesen, csak azt akarom mondani, hogy számomra sosem létezett ilyen vagy olyan kultúra, baloldali vagy jobboldali, népies vagy urbánus. Vonzalmaim, ízlésbeli elfogultságaim természetesen mindig voltak és vannak is, de ezeket sosem az határozza meg, hogy egy mű milyen „irányból” érkezik.