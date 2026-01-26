Milei arról beszélt Davosban, hogy visszatérünk a nyugati kultúra alapjaihoz – és ez egy fénysugár a sötétségben

Ilyen értelemben üdítő volt elolvasni Javier Milei argentin elnök, Donald Trump stabil dél-amerikai szövetségesének beszédét, aki stabil világnézeti alapokról, értékrendről és a nyugati életforma megvédése iránti – fájóan ritkaságszámba menő – elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot.

Beszédét mindjárt azzal kezdte, hogy kijelentette: „Itt állok előttetek, hogy kategorikusan kijelentsem: Machiavelli halott. Évekig torzította gondolkodásunkat a közpolitikák kialakításában felvetett hamis dilemma, miszerint állítólag választanunk kellett a politikai hatékonyság és a nyugati etikai és erkölcsi értékek tiszteletben tartása között.” Hivatkozási alapjai között szerepelt a libertárius közgazdász, Murray Rothbard. Milei utalt rá, hogy „kétségtelenül M. Rothbard volt az a gondolkodó, aki ezt a legvilágosabban megfogalmazta, amikor kifejtette a gazdasági hatékonyság dinamikus koncepciója és az etika területe közötti kapcsolatot. Rothbard elengedhetetlennek tartotta, hogy előre meghatározzunk egy megfelelő etikai keretrendszert a dinamikus hatékonyság elősegítése érdekében, tekintettel arra, hogy nem ismerjük a valóságban létező célokat, eszközöket és hasznosságfüggvényeket. Rothbard szerint (…) csak a nyugati kultúrát alátámasztó etikai elvek szolgálhatnak hatékonysági kritériumként a közpolitikai döntések meghozatalakor.”

Mindez azért is fontos, mert manapság egyre több nyugati konzervatív megszólaló beszél „a liberalizmus bukásáról”, a „kapitalizmus végéről”.

Ezek a figyelmeztetések nem mennek újdonságszámba, száz évvel ezelőtt is már számos nyugati, európai, vagy éppen magyar konzervatív gondolkodó hirdette meg a liberalizmus és a szabadkereskedelem halálát. A huszadik századi történelem természetesen ismert, a nagy etatista alternatívák, a kommunizmus, fasizmus, nemzetiszocializmus megbuktak. Eközben a kapitalizmusha azt úgy definiáljuk, mint hogy emberek szabadon árukat és szolgáltatásokat cserélnek egymással – és a liberalizmus – ha azt úgy definiáljuk, mint az emberek természetéből eredő szabadságvágyat, illetve az abból fakadó politikai szabadságjogokat – köszönik, megvannak. Ez nem azt jelenti, hogy Amerika tökéletes, de mégis csak elgondolkodtató, hogy a közép- és dél-amerikai narkodiktatúrákból tömegesen menekülnek az emberek a szabadság hazájába, nem pedig fordítva. Eközben persze a globális kapitalizmusnak nem csak előnyei vannak, de árnyoldalai is, melyekre nyilván adekvát válaszokat kell adni.