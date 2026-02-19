Ft
02. 19.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
béketanács javier milei elvis presley orbán viktor

Nem hiszi el, hol csendült fel Elvis Presley slágere (VIDEÓ)

2026. február 19. 22:21

Komoly sikert aratott.

2026. február 19. 22:21
null

Ahogy arról beszámoltunk, Javier Milei argentin elnök Orbán Viktorral karöltve dalra fakadt a Béketanács csütörtöki ülésén. A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón a magyar kormányfő azt is elárulta, mit énekelt neki a dél-amerikai politikus.

„Hát, amit a talpa alá húztak. Elvis Presleyt énekelt”

– mondta Orbán Viktor, kiemelve, hogy az Egyesült Államoknak jelenleg olyan kormánya van, amely nem szégyelli, hogy amerikai. 

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

 

states-2
2026. február 19. 23:16
Orbán megint zseniális volt a sajtótájékoztatón, Lepedőpetinek megint emelték a gyógyszeradagját.
B_kanya
2026. február 19. 23:09
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 19. 23:01 "Trump a bemutatás során külön kiemelte, hogy Paraguay elnöke, Pena milyen fiatal és jóképű. " De azt is mondta, hogy ő a fiatal és csinos nők érdekik, csak neked megint hazudni kell.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 19. 23:01
Trump a bemutatás során külön kiemelte, hogy Paraguay elnöke, Pena milyen fiatal és jóképű. Úgy látszik Orbán társaságában mások is megbuzulnak.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 19. 22:32
Mondjuk pont ezzel az argentin g*civel kell haverkodni, aki tavalyi évre összehozott egy 31.5%-os inflációt. Összenő, ami összetartozik. 😂 Bármelyik patkány akkor érzi igazán jól magát, ha patkányok között lehet.
