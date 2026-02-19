Nem hiszi el, hol csendült fel Elvis Presley slágere (VIDEÓ)

Amire nem számítottunk: az argentin elnök Orbán Viktorral karöltve fakadt dalra a Béketanács ülésén (VIDEÓ)
Gianni Infantino FIFA-elnöknek is tetszett a performansz.
Komoly sikert aratott.
Ahogy arról beszámoltunk, Javier Milei argentin elnök Orbán Viktorral karöltve dalra fakadt a Béketanács csütörtöki ülésén. A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón a magyar kormányfő azt is elárulta, mit énekelt neki a dél-amerikai politikus.
„Hát, amit a talpa alá húztak. Elvis Presleyt énekelt”
– mondta Orbán Viktor, kiemelve, hogy az Egyesült Államoknak jelenleg olyan kormánya van, amely nem szégyelli, hogy amerikai.
Ezt is ajánljuk a témában
Gianni Infantino FIFA-elnöknek is tetszett a performansz.
Nyitókép: Oli SCARFF / AFP