Nem hiszi el, hol csendült fel Elvis Presley slágere (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Javier Milei argentin elnök Orbán Viktorral karöltve dalra fakadt a Béketanács csütörtöki ülésén. A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón a magyar kormányfő azt is elárulta, mit énekelt neki a dél-amerikai politikus.

„Hát, amit a talpa alá húztak. Elvis Presleyt énekelt”

– mondta Orbán Viktor, kiemelve, hogy az Egyesült Államoknak jelenleg olyan kormánya van, amely nem szégyelli, hogy amerikai.