Mi Ukrajna célja? Az uniós tagság és hogy az USA kiszállása után az Unió minden – pénzügyi, fegyveres és élőerős – eszközzel támogassa Kijevet a háborúban.

És igen, ennek a Brüsszel–Kijev koalíciónak része a Tisza. Az EP miatt, az EPP miatt – ahol az elsődleges tagsági feltétel az Ukrajna-pártiság –, a müncheni paktum miatt. Ezek nem véletlenek, ezek rosszul álcázott beavatkozási szándékok, melyeknek eszköze a Tisza, és melyek célja Magyarország részvétele az ukrajnai »békefenntartásban«. Ami az oroszok számára egyenértékű a hadüzenettel. Tehát igen, a brüsszeli–tiszás koncepció szerint az abban részt vevő magyar katonákat fejbe lőnék.

Kell ez nekünk? Nem. Mondja előre a jobboldal – mint a migrációnál? Mondja.

A baloldal tagadja? Tagadja. Mert az a baj velük, hogy a szándékaik rosszak – és ezt ők is tudják, ezért azokat megpróbálják elkendőzni.

Nekem viszont a fentiek mellett még 2 millió, tragikus érvem van, hogy miért rossz a háború, amit Moszkva kezdett, de Brüsszel és Kijev láthatóan a politikai túlélés zálogát látja benne.

Ennyien haltak vagy nyomorultak meg ugyanis eddig az ukrajnai háborúban.

Jó részük édesapa volt.