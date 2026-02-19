Ettől ledobja a láncot Magyar Péter: még Török Gábor szerint is hatásos a Fidesz háborús kampányvideója
„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – írta a politikai elemző a közösségi oldalán.
A fentiek mellett még 2 millió, tragikus érvem van, hogy miért rossz a háború, amit Moszkva kezdett, de Brüsszel és Kijev láthatóan a politikai túlélés zálogát látja benne.
„A baloldali sajtó ráugrott a fideszes háborús videóra. Nem, még nem állítják, »nincs is háború, a jobboldal hazudik«, de megy a relativizálás, hogy ez »rémiszgető«, »félelemkeltő«, meg »nem is küldenek a nyugati országok katonákat Ukrajnába«.
Még. Mert Magyar Péter elvbáratai, Rutte, Weber, Merz, von der Leyen azt mondják, »ez a mi háborúnk«, és még a WC-n is azt motyogják kataton, hogy »szlává, Ukraini!«
Emlékszem, 2015-ben ugyanez volt a migrációnál. A jobboldal az első perctől fogva mondta, hogy ez nem menekültügyi kérdés, hanem invázió. Jött a duma először, hogy »a Fidesz fantomokkal harcol«, majd hogy nincs is migráció, majd mikor tagadhatatlanná vált, akkor indult az érzékenyítőduma a multikultiról. A nyugati politikusok meg az elejétől fogva a sokszínűség meg az integráció előnyeiről beszéltek, ahogy a »rasszista fellépés« miatt a magyarországi baloldal is (igen, ugyanazok, akik jelenleg kék-sárgába öltöztetik a lelküket). Most Európa nagyvárosai rendszeresen lángokban, a közbiztonságban romokban van.
Ma ugyanez a forgatókönyv zajlik, csak a helyzet – ha lehetséges ilyen – még durvább, mint a migrációnál. A valóban Moszkva agressziója okozta konfliktus kapcsán brüsszeli és nyugati vezetők az elejétől fogva Oroszország teljes térdre kényszerítéséről beszélnek. A sisakoktól indultunk, most tankoknál, harci repülőknél és eurószázmilliárdoknál tartunk. Az EP határozatai – melyet a tiszások is támogattak – arról szólnak, hogy Ukrajnát támogatni kell, »addig, ameddig csak szükséges«, és hogy e támogatásnak »megingathatatlannak kell maradnia«. Manfred Weber, a Tiszát is magában tudó EPP elnöke uniós zászlós katonákat szeretne látni Ukrajnában, a német hadügyminiszter a raktárak kiürítését kéri a tagállamoktól Ukrajna kedvéért, a szintén a Tisza pártcsaládjához tartozó von der Leyen szerint az ukránok »értünk küzdenek«. Közben Zelenszkij és külügyminisztere, Szibiha nyíltan beszélnek Orbán elmozdításáról, mert »Ukrajna céljai előtti egyetlen akadály ma Magyarország« és zsarolásként elzárják az olajat.
Mi Ukrajna célja? Az uniós tagság és hogy az USA kiszállása után az Unió minden – pénzügyi, fegyveres és élőerős – eszközzel támogassa Kijevet a háborúban.
És igen, ennek a Brüsszel–Kijev koalíciónak része a Tisza. Az EP miatt, az EPP miatt – ahol az elsődleges tagsági feltétel az Ukrajna-pártiság –, a müncheni paktum miatt. Ezek nem véletlenek, ezek rosszul álcázott beavatkozási szándékok, melyeknek eszköze a Tisza, és melyek célja Magyarország részvétele az ukrajnai »békefenntartásban«. Ami az oroszok számára egyenértékű a hadüzenettel. Tehát igen, a brüsszeli–tiszás koncepció szerint az abban részt vevő magyar katonákat fejbe lőnék.
Kell ez nekünk? Nem. Mondja előre a jobboldal – mint a migrációnál? Mondja.
A baloldal tagadja? Tagadja. Mert az a baj velük, hogy a szándékaik rosszak – és ezt ők is tudják, ezért azokat megpróbálják elkendőzni.
Nekem viszont a fentiek mellett még 2 millió, tragikus érvem van, hogy miért rossz a háború, amit Moszkva kezdett, de Brüsszel és Kijev láthatóan a politikai túlélés zálogát látja benne.
Ennyien haltak vagy nyomorultak meg ugyanis eddig az ukrajnai háborúban.
Jó részük édesapa volt.
Sokukat főbe lőtték.
Ha a magyar édesapáknak nem szánunk ilyen sorsot, bizony, nem szavazunk a Tiszára.
Dicsőség Magyarországnak!”
Ezt is ajánljuk a témában
„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – írta a politikai elemző a közösségi oldalán.
Nyitókép: