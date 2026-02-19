Ilyen nagyon régen nem volt: szóba állt egymással Oroszország és Ukrajna

A genfi hivatalos tárgyalási fordulót követően Ukrajna és Oroszország külön egyeztetést is tartott február 18-án. A találkozón a két delegáció vezetői vettek részt: az ukrán oldalt Rusztem Umerov védelmi miniszter, az orosz küldöttséget Vlagyimir Medinszkij vezette – írta meg a Kárpáti Igaz Szó.

A megbeszélés mintegy másfél órán át tartott, azonban a résztvevők nem árultak el részleteket az elhangzottakról.

Mint már megírtuk, a kétnapos genfi tárgyalássorozaton Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői vettek részt.