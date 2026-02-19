Ft
volodimir zelenszkij steve witkoff ukrajna oroszország egyesült államok találkozó

Ilyen nagyon régen nem volt: szóba állt egymással Oroszország és Ukrajna

2026. február 19. 21:11

A hivatalos béketárgyalások lezárása után is folytatódtak az egyeztetések Genfben. Ukrajna és Oroszország küldöttsége külön megbeszélést tartott, ami arra utal, hogy a felek a háttérben is keresik a kompromisszum lehetőségét.

2026. február 19. 21:11
null

A genfi hivatalos tárgyalási fordulót követően Ukrajna és Oroszország külön egyeztetést is tartott február 18-án. A találkozón a két delegáció vezetői vettek részt: az ukrán oldalt Rusztem Umerov védelmi miniszter, az orosz küldöttséget Vlagyimir Medinszkij vezette – írta meg a Kárpáti Igaz Szó

A megbeszélés mintegy másfél órán át tartott, azonban a résztvevők nem árultak el részleteket az elhangzottakról.

Mint már megírtuk, a kétnapos genfi tárgyalássorozaton Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői vettek részt. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint katonai kérdésekben, különösen a tűzszünet ellenőrzésének mechanizmusában történt némi előrelépés, ám a politikai kérdésekben továbbra is jelentős az álláspontok közötti különbség. 

A legérzékenyebb témák közé tartoznak a területi viták és a zaporizzsjai atomerőmű jövője.

Az egyeztetések több mint öt órán át zajlottak, és elsősorban gyakorlati kérdésekre, valamint a lehetséges megoldások mechanizmusára összpontosítottak. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff „érdemi előrelépésről” beszélt, ugyanakkor egyik fél sem számolt be konkrét áttörésről. 

Washington egy nyári megállapodás elérését sürgeti, míg Moszkva szélesebb politikai és területi kérdések napirendre tűzését szorgalmazza.

A genfi találkozók inkább a felek álláspontjainak teszteléséről szóltak, mintsem a gyors békéről. Ukrajna a jelenlegi frontvonalak befagyasztását tekintené reális tűzszüneti alapnak, míg Oroszország továbbra is az ukrán csapatok kivonását követeli egyes vitatott területekről. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KAY NIETFELD / AFP

